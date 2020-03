Juan Ramón Mejía: "Si declaran a Motagua campeón, para mí, no hay ninguna molestia"

"Si declaran a Motagua campeón, para mí, no hay ninguna molestia". Así de contundente remató la conversación con DIEZ el goleador de moda de la Liga Nacional, Juan Ramón Mejía.

El ariete de Real de Minas y también seleccionado de Honduras, de 31 años, repasó la actualidad relacionada al brote de coronavirus Covid-19 que ya se está ensañando con el país, el próximo nacimiento de su hijo y el dilema de la Liga respecto al torneo Clausura 2020.

El 'hombre gol' de moda en la Liga considera, sin embargo, que "hay prioridades en la vida" ya que está "complicada la situación que se está viviendo, no solo a nivel nacional sino mundial... Lo que nos queda es estar con la familia, ayudarla a sobrellevar estos momentos difíciles".

Reconoce que en época de cuarentena toma esta experiencia como "ese tiempo que habíamos perdido de convivir con la familia por el ajetreo diario, más uno de jugador que le toca viajes, concentraciones, entrenos...".

Recuerda que ponerle una pausa al día debe ser visto como una oportunidad: "Muchos salimos a las 6:00 am a trabajar y hemos vuelto a disfrutar eso con un poco de miedo y zozobra por lo que está sucediendo con el país puesto que, quieras o no, no estamos preparados para una crisis como la que estamos viviendo".

Declara con fe que "estamos confiando en Dios en que esto pase" y siente que, bien o mal, "nos ha ayudado como familia a confiar en Dios, ya que estando en familia se olvida lo vivido".

El pregunta y respuesta con Juan Ramón Mejía

¿A punto de ser papá cómo se vive este presente?

Estamos con esa bendición de que vamos a ser papás y confiando que esto pase pronto para que todo salga bien... Estamos a la mitad y esperando que esto pase para disfrutarlo porque ahora uno piensa más que en ellos, en nuestros hijos y padres a los que tenemos que cuidar más que nada.

¿Ya tiene el nombre?

Todavía no, estamos más enfocados en que todo esté bien y no haya complicación.

¿Qué medidas ha tomado?

Guardando las medidas que han impuesto las autoridades, pero lo que nos queda a todos es no creer en el hombre sino en la palabra de Dios.

Si bien el fútbol pasa a segundo plano, en cuanto al desarrollo del campeonato y su reanudación, ¿cuál es su opinión?

Es complicado, en el fútbol dicen que uno solo pasa en casa, pero cuando termina el torneo en mayo uno tiene junio y julio de vacaciones y se prepara... Quedan cinco fechas para que terminen las vueltas, si Dios quiere y esto pasa rápido no veo problema en que se termine. Antes los torneos se terminaban a finales de mayo y ahora lo quieren terminar en abril, obvio que se quiere cuidar la bolsa el directivo.

Fue uno de los más críticos cuando se jugó a puertas cerradas, ¿cuál es tu opinión de que se siga jugando en ligas como las de Nicaragua y Taiwán?

Sin menospreciar, creo que son ligas que no llegarán a ser tan profesionales y competitivas, pero en la última fecha de nosotros gracias a Dios que no hubo algún contagio pues es irresponsabilidad porque no se puede arriesgar a nadie... A nosotros nos tocó ir a Colón y dejamos a nuestros familiares con gran suspenso. Confiando que pronto volvamos a competir para que nos olvidemos de este mal momento.

¿Motagua campeón, torneo nulo o esperar?

Es complicado opinar en ese aspecto, pero otros países ya han terminado sus ligas y he visto que han declarado campeón a varios equipos; Motagua es el primer lugar y no hay objeción en eso si se llegara a dar.. Declarar un torneo nulo, pues ya se ha jugado el 70 por ciento del campeonato, dejarlo botado no creo que se pueda, la verdad. Hay tiempo para esperar, estamos a finales de marzo, otros torneos han terminado a finales de mayo; no hay prisa, hay tiempo para esperar todavía, es un tiempo muy largo para que uno pueda volver a la competencia de un solo por cinco juegos. Las autoridades verán, pero si declaran a Motagua (27 puntos) campeón, para mí, no hay ninguna molestia porque es el primer lugar, luego va Marathón (24) a tres puntos y otros lo mirarían con mucho disgusto. Desgraciadamente ya hay fallecidos y no estamos pensando en qué va a pasar en el fútbol, sino con nuestras vidas.

Tuvo un cierre de año 2019 muy bueno y estaba iniciando bien el 2020... ¿Son cosas que de una u otra forma eran reconfortantes?

Es la vida. Nos tocó un 2019 muy bendecido gracias a Dios y estamos en un 2020 que lo empezamos bien y seguimos siendo bendecidos en salud en estos momentos difíciles y viendo que el país no está tan golpeado todavía.

Elevemos oraciones para que esto esté bien, ya no estoy pensando en fútbol sino en cuidar a mi familia, a mi persona para cuidar a los demás; hay prioridades en la vida, en este momento es la salud y la misma vida.