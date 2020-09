Olimpia le responde a Héctor Vargas tras sus "críticas" por los fichajes en el Apertura  

Las polémicas al arranque del torneo Apertura 2020 comienzan tomar su color. Primero era el cuando debía iniciar del campeonato, luego el formato, después el calendario y ahora los protagonistas.

El pasado viernes, el técnico del Marathón, Héctor Vargas, lanzó un dardo al Olimpia en la conferencia virtual y se refirió a los últimos fichajes que ha realizado el conjunto merengue.





"Si no has andado por Tegucigalpa entonces no te ha contratado el Olimpia porque quien pase por la sede de Olimpia, lo contratan. Quien se cruza por la sede o por Tegucigalpa, Olimpia lo contrata", disparó Vargas.



Luego se refirió a que los blancos tienen una mejor situación económica que los verdes y que por eso ficharon al hijo de Palermo y no al padre. "Si tuviera la billetera del Olimpia traigo a Martín Palermo y no al hijo", indicó.



La historia no se quedó ahí, ya que no han pasado 48 horas y el Olimpia le ha respondido a Héctor Vargas por las críticas que hizo al club.





Por medio de sus redes sociales, el Olimpia subió una fotografía de cuando conquistó la Concacaf League 2017 y con el mensaje: "Aquí casual pasando por la sede".



Los comentarios de los aficionados merengues no se hicieron esperar en la publicación que hizo el cuadro blanco.