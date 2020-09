¿Era para amarilla? Armando Castro expulsa a Getsel Montes y Real España se queda con 10

El Real España se quedó con 10 hombres al minuto 62 del clásico ante Olimpia tras la expulsión del defensor central Getsel Montes.

Real España - Olimpia: Las fotos de un estadio vacío y con un protocolo de bioseguridad bien montado

En un tiro libre cobrado por Mario Martínez por derecha, el espigado defensor se fue adelante y en su intento por conectar el balón, impactó con el portero Edrick Menjívar cuando este ya tenía asegurado el esférico.

Montes le reclamó al árbitro Armando Castro y le indicó que no hubo intención de hacer contacto con el cancerbero, pero el silbante no se retractó.

"Fue una jugada imprudente, no temeraria. Me parecía que no era para aplicar la disciplinaria", dijo Reynaldo Salinas.

Real España se quedó con un hombre menos y esto lo supo aprovechar muy bien el equipo albo que 11 minutos después abrió la cuenta.

Alejandro Reyes, con un riflazo de zurda superó el arco defendido por Luis "Buba" López.