Diego Vázquez y su queja por los convocados a la Selección: “A Motagua le llaman seis y al rival dos”

Motagua volverá a jugar en el torneo el próximo miércoles ante Marathón, juego pactado para las 3:00 pm en el Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

Los azules iniciaron con pie derecho el Apertura al ganar 3-2 a Upnfm y de momento se siguen preparando para ese encuentro ante los verdolagas.

Diego Martín Vázquez atendió este día a los medios de comunicación en conferencia de prensa y opinó sobre el duelo en la Costa Norte. Asimismo se refirió a la llegada de Bayron Méndez y su inconformidad por los seis convocados a la Selección, número muy alto a su criterio tomando en cuenta que solo es un amistoso (vs Nicaragua).

INICIO ANTE LA UPNFM: “El primer partido la verdad que muy bien y con muy buenas sensaciones, fue un partido para ganarlo con más goles. Sufrimos de más atrás comparando la cantidad de llegadas que tuvo Motagua y las que tuvo el rival. Mientras tengamos llegadas creo que estamos bien a pesar de estar bastante tiempo sin jugar”.

CASO TONY HERNÁNDEZ CON MINAS: “Hoy en día con la tecnología uno sabe todo, no me parece algo muy lógico y en aquel momento también cuando me tocó a mí tampoco. Con una llamada o un correo a las asociaciones se sabe todo, me parece innecesario todo ese tipo de cosas, desconozco en este sentido lo que pasa el técnico del Minas”.

SEIS LLAMADOS DE MOTAGUA A LA SELECCIÓN: “Seguramente tenemos bajas obligadas. No me parece tan lógico que llamen tantos jugadores de un equipo para un partido que no es trascendental, debería ser parejo para todos los equipos y pensar que a todos los grandes se les llame cuatro jugadores. Me pongo en el caso de Coito que es complicado porque seguramente él tiene su propio criterio y gusto con los jugadores, pero en juegos que son amistosos debería de llamar máximo cuatro a todos los equipos. Me parece mucho seis jugadores. Tendremos que utilizar los demás chicos para enfrentar el torneo”.

SI PIENSA REPROGRAMAR EL JUEGO ANTE MARATHÓN: “Hay muy pocas fechas y mira que si nosotros suspendemos este juego después viene Concacaf, si bien está esa ley que podemos hacer uso, no creo que lo hagamos porque el calendario es apretado. Lo normal sería que a todos los equipos grandes le llamen la misma cantidad de jugadores y así estemos en igualdad de condiciones”.

FICHAJE DE BAYRON MÉNDEZ: “Bayron es un buen jugador y a los buenos jugadores siempre los queremos, lo podemos utilizar en cualquier posición de ataque. Tener un desorden ofensivo siempre es positivo porque complica al rival. Veremos en qué posición se adapta de la mejor manera, puede jugar de mediapunta o de enganche. Por cualquiera de las bandas y además que tiene buena media distancia y bueno, últimamente no ha tenido continuidad pero esperamos que acá se adapte rápido”.

ENFATIZA EN ESAS BAJAS ANTE MARATHÓN: “No vamos a tener seis jugadores y nos tendremos que adaptar bien, estaremos al tanto de lo que haga Marathón el sábado. A Motagua le llaman seis y al rival dos, lo demás es todo subjetivo y es difícil determinar si habrá ventaja o desventaja. Lo lógico es que debería ser parejo y más cuando no es un partido trascendental”.

Dato: Los seis convocados de Motagua a la Selección son Emilio Izaguirre, Marcelo Santos, Marcelo Pereira, Héctor Castellanos, Kevin López y Rubilio Castillo.