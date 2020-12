Ryduan Palermo: “A mi papá le gustó mucho Arriaga y Cristian Cálix, son jugadores muy atrevidos y técnicos”

El delantero del Marathón, Ryduan Palermo, hijo del exgoleador de Boca Juniors, Martín Palermo, se confiesa por primera vez en Honduras, sobre la experiencia que está viviendo en Marathón y las cosas que lo han sorprendido.

El artillero suma dos goles, está encantado con la cuidad, se queda para el próximo torneo y manifiesta que le gusta mucho cocinar. Todavía no ha probado las baleadas ni la comida típica hondureña, pero espero pronto poder hacerlo.

Ver. LA CIFRA MILLONARIA QUE SE EMBOLSÓ OLIMPIA EN CONCACAF

Ryduan dice que su padre, “El Loco” Palermo, no se pierde los partidos del Monstruo verde para verlo jugar, y le ha sorprendido grandemente el nivel y calidad que tienen sus compañeros, Cristian Cálix y Kervin Arriaga. Los mira con talla de llegar lejos.

¿Cómo puedes resumir estos tres meses en Honduras?

Creo que son positivos, todo muy rápido, atípico este torneo de jugar cada tres días, pasó todo muy rápido y no te da tiempo de pensar y fue positivo, más que nada porque en general se da mucho porque al extranjero le cuesta cuando llega a un país nuevo, otra cultura y creo que me adapté bastante bien.

¿No te ha costado nada el tema del clima, el tipo de fútbol; te ha venido bien San Pedro Sula?

El clima no, durante la pretemporada sí se sintió el calor, ahora durante el torneo no la he sentido. Hubo algunos partidos que sí hubo sol y calor pero no fue problema. En la ciudad me siento bien, me gusta San Pedro Sula y me siento cómodo y bien acá.

¿San Pedro Sula es como te lo imaginaste o como te lo habían pintado?

Sí, es un club grande el cual exige salir a ganar todos los partidos y competencias. En la Concacaf hicimos un gran papel, armamos un gran equipo. Es esa la exigencia de un equipo grande que te pide salir a ganar, a jugar de igual a igual en cualquier cancha con cualquier rival y lo hicimos bastante bien.

El delantero del Marathón, Ryduan Palermo, celebrando uno de los goles anotados en Honduras.

¿Pero hablando de la ciudad, sobre el tema de que meten miedo con lo de la violencia que cuando buscas noticias encuentras noticias muy agradables; hoy después de tres meses como ves la vida o te has llevado alguna sorpresa?

Normal, me gusta, es una ciudad muy tranquila, tiene costumbres parecidas a las de México y allá me sentí muy cómodo. Me gustó, estoy tranquilo, enfocado en el fútbol, entrenamiento y jugar cada tres días no te permite mucho.

Cuando no hay partidos o entrenos, porque juegan cada tres días, no tienes tiempo de poder salir. ¿Qué haces en tu tiempo libre?

Acá estamos viviendo con Bruno Volpi y Mathías Techera… y nada, descansar lo más que se puede, la pasamos viendo partidos, viendo rivales, viendo fútbol de otros países y no más que eso. También sentarnos a cenar con un amigo con mucho cuidado por el tema del coronavirus porque esto sigue y no queremos llevar el COVID-19 al club a otros compañeros y que se puedan llegar a perder partidos o semanas de entreno es complicada, hay que tener mucho cuidado.

¿Le tienes cierto temor al COVID-19 porque hay otros que no le tienen miedo; cómo manejas el tema fuera del club?

Yo lo tuve en Argentina antes de venir, me dio asintomático y por eso se retrasó mi llegada al club, yo tenía pensado llegar una semana antes y justo antes de salir, tenía todo preparado la prueba me dio positivo y esperé de 10 a 11 días que me dio negativa. Por ese lado estoy tranquilo porque ya lo tuve y por un tiempo no te puede volver a dar, pero no se conoce del todo. Trato de usar gel, mascarilla y mucho mas aunque no hay soluciones. Si salgo trato de no tocar cosas, en el entrenamiento no acercarme mucho al compañero, es complicado pero tomo precauciones con las mascarillas y el alcohol gel.

Ryduan Palermo felicita al capitán de Marathón, Allan Banegas por un gol anotado.

¿Cuántas baleadas has probado, me imagino que tus compañeros ya te ofrecieron?

Todavía no he probado las baleadas, soy bastante cuidadoso de la comida. En ocasiones quizás las prueba cuando tenga un par de días de descanso.

¿Me parece sorprendente que en tres meses no hayas comido baleadas en San Pedro Sula?

No, no. No las probé. No probé porque trato de cocinarme, de seguir una buena alimentación y no soy mucho de salir a comer afuera o de pedir, trato de cocinarme lo más posible.

¿Te las prohibieron porque mucho engordan o te ha dado recomendaciones el profesor Vargas?

¿La baleada?

¿Si la baleada?

No, no. No tuve oportunidad de probarla, nadie me ofreció y tampoco he salido a comer. No he tenido oportunidad, pero ya la voy a probar seguramente.

¿Qué tipo de comida hondureña has probado?

¿Comida hondureña? No sé, nada he probado de Honduras. No he salido mucho, no he hecho cosas fuera de la casa porque es complicado el tema del virus y estamos saliendo lo menos posible, y más con lo del torneo es comer, descansar, entrenar y prepararnos para el partido. Estoy solo metido en el fútbol y entrenamiento nada más. Si algún día más adelante pero no saliendo mucho.

Ryduan Palermo llegando a la concentración del Marathón en San Pedro Sula. Fotos Neptalí Romero

¿O sea que las sopas de frijoles, sopas de caracol, tajadas de guineo verde, no has probado nada?

No, nada de eso todavía. Si hemos comido muchas sopas, pero no de caracol ni de frijoles.

¿Cuántas veces a la semana hablás con tu papá?

Lo que pasa que ahora él está trabajando en Chile, está con club, además con la diferencia horaria y los partidos tratamos de hablar después de los juegos. Mi papá siempre ve los partidos, salvo que sean los de Concacaf se le complican un poco, allá en Argentina y Chile son tres horas más, pero casi todos los días hablamos, nos mantenemos en contacto con ellos.

¿Qué sugerencia te hace cuándo mira los partidos, te corrige, ya me has dicho que miras tus juegos con Marathón?

Me vio bien, obviamente trata de corregirme algunas cosas. Ve un fútbol muy físico, muy friccionado, hay muy buenos jugadores técnicamente, me sorprendió ver compañeros y rivales que juegan muy bien. Cuando ve los partidos siempre trata de corregirme algunas cosas.

¿Qué cosas te corrige de padre a hijo; te pregunta si te golpearon mucho?

Más que nada son movimientos puntuales que quizás dentro del área a veces me apuro y la misma ansiedad de querer hacer un gol, a veces erras por centímetros y la pelota te pasa o vas al lado que la pelota no te va a caer, eso es que me corrige. Él ha entrenado para que la pelota lo encuentre y remate al marco.

Ryduan junto a su padre, el exfutbolista Martín Palermo en el estadio La Bombonera viendo al Boca Juniors.

¿Cómo es el Martín Palermo padre y el Martín Palermo entrenador, encontrás alguna diferencia?

Sí, obvio. No es lo mismo cuando… más que nada me habla en base a su experiencia y lo que él vivió dentro de la cancha y trata en ciertas cosas inculcarme lo que él hacía o le enseñaron. Yo trato de escucharlo y aprender lo más que se pueda y dentro y fuera de la cancha hay que saber manejarse en el fútbol. Trato de escucharlo siempre.

¿Hablaste que a tu papá y a ti te sorprendió la técnica de algunos jugadores; qué tipo de futbolistas te han sorprendido?

Compañeros, creo que los que más futuro tienen son Arriaga y Cálix, la primera vez que los vi me sorprendió porque tienen un potencial bárbaro y si ellos se lo proponen van a llegar lejos. De los rivales, más que nada, me sorprendieron mis compañeros de verlos y enfrentarlos. Desde que miré el plantel vi que teníamos uno de los mejores planteles de Honduras, no en nombres, pero sí en experiencia.

¿Esos son los jugadores que te gustan cómo juegan; tu papá te ha hablado de alguno de otro en particular?

De ver nuestros partidos sí. A mi papá le gustó mucho Kervin Arriaga y Cristian Cálix, los dos son jugadores muy atrevidos, técnicos y que van para adelante, siempre con la pelota en los pies. Ellos van a llegar muy lejos.

¿Qué opina Martín Palermo de un jugador como Edwin Solani, y también cuál es tu opinión ya que es un jugador sensación del equipo y es una pesadilla de los rivales?

También, que tiene un potencial tremendo. Tiene mucha velocidad, siempre se le complica a los defensores, no saben cómo encontrarle la vuelta y hace diferencia en la banda yendo para adentro o para afuera. Es de los jugadores que no creo que se quede mucho tiempo en Honduras.

¿El fútbol hondureño es como te lo imaginaste antes de llegar, así de mucho roce o pegan más duro de lo que te imaginaste?

Es friccionado, hay defensores muy duros. El juego que tenemos nosotros con dos delanteros es eso, buscar a los artilleros en pelota aérea y estar constantemente luchando contra los zagueros. Eso para nosotros no es un problema ni desgaste porque estoy acostumbrado, he estado en clubes donde se me ha pedido eso, me gusta estar en contacto con el rival y sí tengo que mejorar es el manejo del cuerpo y los brazos porque cometo muchas faltas.

¿En qué posición te sientes más cómodo?

Obviamente para un delantero es mucho mejor tener el arco de frente para resolver menor, es difícil de espalda luchar contra un defensor y girar porque casi siempre es abrir la pelota a los extremos y que tiren centros. Pero sí me gusto donde juego, es uno de mis fuertes, trato de buscar los pases por afuera y girar para buscar rematar al gol.

¿Qué es lo que más te cuesta para encontrar el gol?

Creo que en algunas ocasiones no tuve suerte o no he definido bien, pero siempre estoy tranquilo después mi juego dentro del equipo le aporto bastante más allá del gol y no estoy satisfecho por la cantidad de goles que llevo, puedo hacer más. Lo importante es que el equipo está bien, clasificamos a la liguilla una fecha antes, estamos en la Champions de Concacaf y eso es lo importante. Si al equipo le va bien, es lo primero, si quiero ayudar anotando, pero Bruno Volpi lo hizo bien, Lahera ha convertido y en los tres que son los que hemos jugado de delanteros lo hemos hecho bien. También fue muy rápido estos tres meses, no me dio tiempo de pensar nada y en el torneo que viene con más conocimiento voy a explotar un poco más.

¿Quién ha sido el defensa que más te ha costado en estos juegos que has disputado?

El último partido con Olimpia, con Jonathan Paz es de los más fuertes que me tocó enfrentar, pero que haya dicho que este zaguero es impasable, creo que no, me sentí bien dentro de la cancha, me sentí fuerte en las divididas, pero sí con Paz estuvo dura la pelea.

¿Cómo me puedes describir a Héctor Vargas como entrenador, cómo es la relación?

Muy bien, por lo que me habían comentado antes de llegar, es un técnico que conoce todo del fútbol hondureño, te dice lo que va a pasar en el partido, lo que van a hacer y eso en el jugador termina agarrando confianza y credibilidad en el técnico. Es muy bueno que el técnico te diga lo que pasará, entonces, le tenés que creer lo que diga. En los entrenos es muy táctico, se preocupa por lo que podemos hacer nosotros más que el rival, le gusta proponer el buen fútbol y ganar en cualquier cancha.

¿Es poco Vargas para la tecnología, más lo hace con conocimiento… o usa Ipad?

Él tiene mucho tiempo de estar en Honduras, conoce mucho club, mucho jugador y ya sabe cómo juegan. Nos dice exactamente lo que va a pasar en el partido.

¿Tu papá ha hablado con Vargas para hablar sobre tu juego o no llegan hasta allí?

Mi papá en ese sentido no se mete para dar recomendaciones de un jugador que Vargas mira todos los días y me mira entrenar, cosa que mi papá no hace y por respeto no sería adecuado que estaría hablando con Héctor dando una opinión o hablando sobre mí.

¿Cuál es el partido que más recuerdas del torneo y el que quieres olvidar que has dicho que es una pesadilla?

La verdad que el único partido que se me vino a la cabeza fue contra el Vida. Fue uno de los partidos donde mejor me he sentido, no había convertido, no lo hice pero durante el juego me había sentido muy bien. Creo que me expulsan injustamente y me opacó. Ese partido tuvo lo mejor y lo peor que me ha pasado estando acá.

¿Te sientes cómodo para poder continuar?

Sí, me voy a quedar el otro torneo seguramente. Creo que hicimos las cosas bien, estoy cómodo, cada vez mejor y como dije, pasaron tres meses y solamente uno de pretemporada. En dos meses jugamos 14 partidos, fue una locura, pero a medida que pasa el tiempo me siento mejor, conozco más a mis compañeros y rivales y será más positivo para nosotros.

¿Ryduan, mirás para campeón este Marathón o ves por arriba a Olimpia y Motagua?

No. Los hemos enfrentado a los dos. Con Motagua el primer partido perdimos y jugamos con uno menos desde los 30 del primer tiempo y tuvimos para ganar, en su cancha lo empatamos. Contra Olimpia habíamos hecho muchos recambio de lo que veníamos jugando. Por lo que vi, no somos menos que nadie, si nosotros nos convencemos y jugamos de igual a igual a ganar, yo me siento muy confiado.

¿Crees que en una final peleando por el título, se vendría tu papá a verte jugar?

No creo que pueda porque está en Chile con su equipo, es imposible que venga a ver el partido, más con este tema del virus no creo que pueda llegar a venir.

¿Pero podría venir a verte un fin de semana?

Sí, cuando estaba sin club estuvo la posibilidad de venir porque no tenía obligación, pero ahora que tiene club es casi imposible.

PREGUNTAS FUERA DE FÚTBOL:

¿Sentiste temor en los días de los huracanes que todo estaba inundado, te alarmaste?

Gracias a Dios nosotros estuvimos en un lugar que no se inundó. Si llovió mucho pero no se inundó, pero sí estuvimos preocupados por otra gente, por compañeros que perdieron todo, tratando de querer ayudar pero tampoco se puede hacer mucho y andar saliendo para todo lado a ayudar a la gente porque está el virus. Era un choque de sensaciones, pero mi familia de ver en internet y la tele que decían que Honduras sufría con el huracán, traté de mandarles tranquilidad porque no pasaba nada donde estaba. Pero si es triste ver compañeros que perdieron todo y no puedes ayudar, da impotencia.

¿En algún momento tu familia te llegó a plantear tu regreso?

En ningún momento, aparte era difícil volverme, cómo salía si estaba inundado el aeropuerto, las carreteras estaban cerradas. Cómo te digo, la parte donde estamos nosotros y donde está el club no se inundó mucho, si en los alrededores hubo compañeros que no podían salir de clases, pero nosotros estábamos muy bien.

¿Tu papá o tu familia como te llama?

Ryduan, o Ry pues el nombre largo es muy complicado.

¿Alguna hondureña te flechó o no tenés tiempo para novia?

No, estoy enfocado en el fútbol y entrenamientos. Solo es entreno, descansar y al siguiente día partido. La verdad que venirme de tan lejos de mi familia, mis amigos, vengo solamente a jugar al fútbol y hacer lo que me gusta.

¿La muerte de Diego Maradona, cómo te enteraste, cómo lo viviste?

Fue un tema antes del partido ante la UPN, estábamos concentrados en Tegucigalpa y veníamos de desayunar, compartimos habitación con Bruno Volpi, luego entro a Twitter y miro que toda la gente estaba poniendo que se había muerto. Fue un golpe duro, lo conocía por medio de mi papá, habíamos compartido varios momentos y fue triste. Nos golpeó porque es como una persona que pasó tantas y crees que nunca la va a pasar y luego de un momento para otro sin esperarlo, fue duro y triste.

¿Hablaste con tu papá, lloraste por Maradona?

Estuvimos bastante tristes, con Bruno Volpi nos golpeó mucho. Estábamos los dos en la habitación y no lo podíamos creer. No sabíamos cómo tomarlo, es que cuando miras todas las que pasó, hace poco lo habían operado de la cabeza y decían que estaba bien y de un momento a otro, en la casa, fue durísimo.

¿A parte de Bruno Volpi y Techera con quien vives, hay algunos otros del club con quien tienes una buena química?

Acá con Bruno y Mathías que vivimos los tres juntos, además de Luis Garrido que es quien nos pasa a buscar para ir a los entrenamientos. Los cuatro siempre vamos a todos lados, siempre vamos por un café o comer, siempre estamos los cuatro juntos. Me llevo bien con todos los compañeros, no tengo problemas con todos.

¿Quién es el más relajero de todos, Garrido o Volpi el que pone el ambiente?

Bruno es más tranquilo, Garrido no hace relajo, pero es el que pone la música en el auto, va con buen humor, buena energía, pero los tres siempre vamos tirando para adelante y por eso se armó un lindo grupo.

¿Cuántas Navidades has pasado fuera de casa?

Esta va ser la segunda. La primera cuando me fui a Chile pude volver para las fiestas, ya en México ya no pude, solo tuve una semana de vacaciones y me quedé allá. Esta será la segunda fuera de casa, y ya hace como dos años que no estoy en Argentina.

¿Qué tienen preparado para pasar la Navidad, aunque hay partidos, no paran?

Vamos a hacer una cena con Bruno y con Mathías, pero seguramente habrá partidos cercanos en esos días, mucho más no se puede hacer.

¿Qué se come en Navidad, tamales, carne de cerdo, pavo… qué van a cocinar?

Acá estamos los tres siempre cocinando, Bruno es el que mejor se maneja en la cocina, pero siempre estamos ayudando, cooperando con algo. Seguramente comamos carne o pollo. Algo livianito, muy saludable, quizás algunas papas al horno.

¿Cooperando con el dinero o haciendo la comida?

No, haciendo comida. No somos mucho de pedir comida. Yo me banco con la comida, Mathías también, siempre estamos cocinando.

CORTITAS Y AL PIE…

Instagram, Twitter, Facebook: Instagram

Hondureña o argentina: Argentina

Ivierno o verano: Verano

La última serie que viste en Netflix: Fue en Amazon, la del Tottenham.

Anécdota inolvidable en Honduras: Vivo muy tranquilo estos meses, nada extraordinario.

Tipo de música: Reggaeton o cumbia.

Artista favorito: Daddy Yankee

Radio o Playlist: Spottify, siempre al lugar que voy llevo un parlante, soy el que maneja la música, ahora se lo dejé a otro compañero.