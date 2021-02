'Muma' Fernández, el niño que construía champas, vendía pan de coco y que ahora sueña con debutar en Motagua

Con en el fútbol en sus venas desde la infancia, "Muma" era un pequeño que soñaba con poder jugar al fútbol de manera profesional en Honduras y pese a no tener una vida con comodidades, las esperanzas de alcanzar sus sueños nunca las perdió.

Originario del Triunfo de La Cruz en Tela, Atlántida, recuerda su niñez cuando recorría cada día las calles vendiendo pan de coco y construía champas para turistas y así poder ganarse la vida.

Carlos Fernández no nació en cuna de oro y a diferencia de muchos niños, él tenía que unirse al esfuerzo y trabajo que realizaban sus padres en su pueblo para tener el sustento diario y de esa manera alcanzar sus sueños.

"Mis padres siempre fueron luchadores, me criaron junto a mis hermanos en el pueblo vendiendo pan de coco. Ellos iban hasta El Progreso a vender. Hemos sido una familia luchadora gracias a Dios. Somos cinco; tres varones y dos mujeres".

Muma Fernández en el Fénix de la primera división de Uruguay.

Entre las potras callejeras y el deber por cumplir sus obligaciones, Carlos Fernández tenía que estar listo desde muy tempranas horas de la mañana para colaborar con proceso de la elaboración del pan de coco.

"Mi madre me levantaba a las 5:00 am. El primer proceso es con los cocos que hay que chispearlos (pelarlos) bien con el machete y después ella los comenzaba a rayar porque de ahí sale la leche del coco, luego eso lo ponía en la harina y después me iba para el horno con ella".

Han pasado más de dos décadas, pero los recuerdos están intactos, ya que su familia siempre se dedicó a esa actividad para ganarse la vida de manera honrada.

"Era una tradición de la familia vender pan de coco y nos inculcaron eso para ganarnos la vida. Desde pequeño mi mamá me llevaba a los campos y hasta en la playa. Mi primer pasaporte lo hice ahí, haciendo 16 champas y cinco baños".

Carlos Fernández cuando levantó uno de sus títulos de Liga de Ascenso con el Cerro Largo

"Muma" a quien de cariño lo apodaron así por su parecido en sus inicios en la forma de juego con Víctor Bernárdez, recuerda que fue así con el negocio que pudo sacar su primer pasaporte.

"El pan de coco se vendía más cuando iban los turistas, ahí uno tenía que ponerse "buzo" (atento) y había que tener labia. Yo le decía: "lleve madre para su familia" y me compraban. Uno tenía que tener ese carisma de vendedor".

A parte del pan de coco, Fernández se convirtió en un experto para construir champas a la orilla de la playa, donde esperan muy felices la llegada de los turistas y de esa manera poder generar otros ingresos extras.

"Nosotros íbamos a la orilla de la playa en Triunfo de la Cruz, parábamos los buses y les ofrecíamos parqueo gratis, comida para el chofer. Con dos buses que lleváramos al bar, la hacíamos".

Y recuerda que "nos íbamos a cortar los palos, conseguíamos clavos, cabuya y la manacas. Nosotros le pagábamos a alguien que nos hiciera el flete para la playa y ahí armábamos las champas que incluía una banca y una mesa. Costaba 100 pesos cada una e hicimos 16, más los cinco baños y cada tambo lo vendíamos a 10 bolas (lempiras) para que se quitaran el agua del mar".

SU CARRERA EN EL FÚTBOL FUERA DE HONDURAS

Tras una mala experiencia con los directivos del fútbol menor de Honduras, Carlos Fernández tuvo que emigrar al balompié de Guatemala donde luchó hasta comenzar a escribir su nombre.

"Aquí me metí a un proyecto con Sambulá en el 2009 y se llamada Catrachos 09, donde había buenos talentos y se me cerraron las puertas a la hora de ir a equipos porque me negaron los papeles. Eso fue algo muy duro en mi carrera y por eso fue que me fui a Guatemala a jugar seis años", asegura.

Ver: Motagua gana su cuarto partido amistoso de pretemporada; Muma Fernández se estrena como goleador

Fue así como emprendió el reto y llegó hasta Uruguay. "La luché allá, quedé campeón, subcampeón y en tabla de goleadores. Fue ahí donde se me dio la oportunidad para ir a Uruguay. Fue bastante complicado porque en el fútbol uruguayo no cualquiera juega".

A LAS PUERTAS DE DEBUTAR CON MOTAGUA EN PRIMER DIVISIÓN

Después de varios años fuera de Honduras y con el anhelo de poder demostrar su talento en su propia tierra, Fernández está a pocos días de hacer realidad su sueño de niño.

"Es un sueño, siempre quise jugar en primera división y qué más en un equipo grande. Es una gran responsabilidad, pero un honor de poder vestir una camiseta, espero estar a la altura de defender de la mejor manera los colores azules".

Y confiesa: "Hay mucha ansiedad y expectativa porque mucha gente espera mucho de mí; mis amigos, aficionados motagüenses. Gracias Dios Diego me está dando esta oportunidad de demostrar mis cualidades".

Tras confirmarse su vinculación con los azules, la familia de "Muma" vivieron su propia fiesta y en especial doña Sandra Martínez, madre del jugador.

Te puede interesar: Motagua despide a Emilio Izaguirre de cara al Clausura 2021

"En mi familia están contentos y algunos hasta se molestaron porque saben porque me quería conocer (por ir a prueba con Motagua). Mi madre es gran Motagua y está contenta porque es un gran paso importante y de mi pueblo se sienten muy orgullosos porque saben de donde vengo. Recibí una gran cantidad de mensajes de la gente, todos alegres".

Carlos Fernández tiene muy claro lo que puede representar para su vida este momento en su carrera. "Es una oportunidad de oro y hay que saberla aprovechar porque no se llegan todas las veces en la vida. Yo me tengo que jugar la final en cada partido para aferrarme al puerto. Este año es importante para mí y la familia para poder trascender, ya que tengo 29 años y es la edad clave para romperla"

QUIERE TITULARIDAD EN EL CICLÓN

"Hemos trabajado fuerte en la circulación, desbordes, presión alta y es que estamos obligados a hacer un buen torneo y levantar la copa"

"Es por donde más alta el equipo, soy rápido y me gusta encarar"

"Siempre me dice que pise el área cuando el Omar Elvir lleve la pelota y a la hora que nos ataque estar en la nuestra. Lo que sé hacer es tirarla larga, encarar en velocidad y mandar centros a lo loco para Klusener y Moreira"

Fernández en uno de sus encuentros amistosos con el Motagua de la Primera División de Honduras

NO PIERDE EL SUEÑO DE SU LLAMADO A LA SELECCIÓN

Luego de superar tantas batallas en su vida y su carrera como jugador, "Muma" está claro que no pierde la esperanza de un día defender la camisa de la Selección Nacional de Honduras.

"Ojalá Dios quiera y me puedan tomar en cuenta en la Selección, mi prioridad por eso fue jugar acá y yo sé que si ando bien en Motagua lo puedo lograr".

Tras su buen paso por el Fénix de Uruguay, el jugador catracho confiesa que en cierto momento esperó un llamado al combinado nacional.

"Coito me venía siguiendo desde allá y me ha extrañado que no me llamó el año pasado porque tuve un buen momento, pero él sabrá porque no lo ha hecho y yo tampoco voy a bajar los brazos y demostrar que puede contar conmigo".

¡Se concretó! Muma Fernández se convierte en nuevo jugador de Motagua

Sin perder el piso y el objetivo que se ha trazado, "Muma" está muy claro en lo que tiene que hacer para llamar la atención del seleccionador nacional. "El primer paso es ganarme un puesto en Motagua, andar bien y luego esperar un llamado de la Selección".

Y es que su fichaje por el Motagua no fue casualidad, ya que el deseo por vestir la camisa de Honduras puede estar más cerca con una buena actuación con las águilas. Oportunidades había en otros destinos, pero su sueño es otro.

"A la hora de venir aquí me aconsejaron mis hermanos mayores, ya que tenía ofertas de Guatemala, Malta y equipos de Uruguay. Lo económico no me servía tanto y estar lejos no quiero, por eso me dijeron que arriesgara aquí en Motagua y que si andaba bien podía ir a la Selección o después conseguir pase a la MLS o fútbol mexicano".