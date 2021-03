Ilce Barahona tras quedar fuera de la Sub-23 de Honduras: “No entiendo la razón y quiero saberlo”

La convocatoria de la Selección Nacional Sub-23 para el torneo preolímpico de Guadalajara rumbo a Tokio 2021 contó con varias sorpresas, entre ellas las bajas de varios jugadores que rinden con sus respectivos equipos en Liga Nacional.

Sin duda, la ausencia que más incógnita generó fue la de Ilce Barahona, jugador estelar del Platense que destaca partido a partido en el Clausura 2021. El volante participó en los microciclos previos a la competencia y hasta fue considerado en los últimos dos amistosos de la Selección mayor a finales del año pasado.

Leer. EL DESAHOGO DE KEVIN ÁLVAREZ TRAS REGRESAR A LA SELECCIÓN

Ilce confesó en una plática con DIEZ que nadie del cuerpo técnico de la bicolor se ha comunicado con él para explicarle la razón de su no convocatoria, la cual le motiva a hacer las cosas aún mejor para demostrar de que está hecho.

“La verdad es que nadie de la Selección ha hablado conmigo. En el último microciclo tampoco fui llamado y no me explicaron por qué. Yo trabajo al cien por ciento en mi equipo para ser convocado y me llevé la sorpresa que no lo fui”, dijo.

La novedad se trasladó hasta el estadio Excélsior, casa del Platense, donde quedaron anonadados por la situación. “En la práctica los entrenadores platicaron conmigo e igual como mis compañeros estaban muy sorprendidos. Todos me dijeron que tenía que estar dentro de la convocatoria, finalmente, quedamos en que debía trabajar aún más fuerte para demostrar mi calidad”.

Barahona expuso que se encuentra en un buen rendimiento, por lo que le es difícil entender su ausencia en la Selección, sin embargo, la noticia no le distorsionará y alentará a sus colegas que estarán en la competencia.

“Ando haciendo las cosas bien, anoto y asisto goles constantemente y juego en un gran nivel. No entiendo porque no aparecí en la lista y me gustaría saber la razón, aunque quería participar, son decisiones del profesor y las debo respetar. Tomaré la no convocatoria con tranquilidad y alentaré a mis compañeros, sea como sea estuve en los microciclos previos por lo que debo apoyarlos y desearles lo mejor mientras representan al país”, confesó.

Leer: ASÍ HA SIDO EL ARRANQUE DE PREPARACIÓN DE LA SUB-23

Normalmente, un hecho como este suele afectar al futbolista en lo anímico, pero no es el caso con Ilce, quien a pesar de su corta trayectoria y edad (22), sus objetivos son claros y la profesionalidad es notable.

“Esto solamente me motiva a seguir trabajando y hacer las cosas aún mejor. Dejaré que el trabajo en la cancha responda por mí mismo y que los resultados me respalden, ya si aún así no me llaman pues no sería precisamente por lo futbolístico. Comprendería lo que pasó si anduviera en un bajo rendimiento, pero ahora no es el caso”, declaró de forma sincera.

El volante de Platense considera que habrá más ocasiones donde pueda ser llamado, inclusive con el combinado absoluto y unas posibles olimpiadas.

“Hay más oportunidades en el futuro, sobre todo para ser considerado para la Selección mayor. De conseguirse la clasificación en el torneo, podría ser llamado a la hora de jugar los Olímpicos, nadie dice que eso no pueda pasar”, cerró.

PLATENSE

"Ahorita estoy alegre porque las cosas nos están saliendo bien, vamos en primer lugar. En lo individual también voy por un buen camino y es lo que quería, terminar un buen torneo con Platense y cerrar mi etapa con el club".

"Hemos platicado con el equipo y estamos conscientes que en el segundo tiempo bajamos el gas y nos hacen goles muy infantiles por falta de concentración. Contra el Vida siempre sufrimos expulsiones y jugando al menos 30 minutos con un jugador menos, eso influye".

No hay paternidad: “Nosotros no miramos nada de eso, sino que queremos sumar partido a partido. Será un buen partido entre dos equipos que pelean los primeros lugares que de ganarlo sacaríamos una importante ventaja y daríamos un golpe de autoridad para que la gente se dé cuenta de lo que Platense está hecho”

"Creo que sí, tenemos un grupo sano y competitivo donde cada uno está trabajando fuerte para ganarse un puesto, los que entran de cambio no aflojan. Tenemos lo necesario para pelearle a cualquier equipo".

Destino: "Por los momentos he recibido varias ofertas de los equipos grandes de Honduras, pero estamos esperando lo que viene de afuera con mi representante y definiremos donde militaré. Según tengo entendido tengo ofertas en Europa (Primera División), por lo que hasta verano que abra el mercado de fichajes tendré una respuesta".