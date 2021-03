Kevin Álvarez se desahoga luego de ser convocado a la Selección de Honduras: "Quiero llorar y gritar"

Después de dos años en el fútbol de Europa con el Norrkoping de Suecia, Kevin Álvarez (24 años) recibe su primer llamado a la Selección Nacional de Honduras y el jugador lo ha celebrado por todo lo alto.

El futbolista hondureño ha sido llamado para los duelos ante Grecia y Bielorrusia de la próxima fecha FIFA, algo que lo tiene muy alegre, pues ha trabajado mucho y ha sido perseverante en el duro camino que ha tenido en el Viejo Continente.

Mediante sus redes sociales Kevin Álvarez se desahogó y escribió un largo texto haciendo ver su alegría por el llamado a la absoluta hondureña. "Quiero llorar, quiero gritar, en mi corazón no cabe la alegría. Gracias padre, solo eso diré, tú sabes lo que he sufrido, lo que te he pedido y lo duro que he trabajado", escribió.

Y es que el lateral derecho ha tenido un viaje escabroso durante ha estado en el balompié sueco, ya que en los dos primeros años (2019-2020) no tuvo mucha participación, pero perseveró y decidió permanecer en el Norrkoping buscando un lugar y en este inicio de año todo ha cambiado. Se ha ganado la titularidad ahora con el técnico Stefan Hellberg.

"Gracias a mi familia que me ayudó a no renunciar cuando más quería hacerlo, gracias a mis pocos amigos que me dijeron que le echara ganas", seguía diciendo en un segundo escrito. "La sonrisa de mis hijos y el sufrimiento pasado. No he logrado nada, pero para mi es mucho, hace dos años nadie sabía de mi y seguí arrastrándome con la única visión de avanzar".

Cabe mencionar que Kevin Álvarez contabiliza un partido jugado con la Selección de Honduras. En el proceso fallido de Jorge Luis Pinto rumbo a Rusia 2018 fue llamado y jugó un amistoso ante Cuba, partido que la "H" ganó 2-0 en el Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa con doblete de Alberth Elis.