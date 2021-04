Héctor Castellón: "La salvación está en casa; lo que pasó con Platense no me cambia en nada"  

Héctor Castellón, el director técnico que llegó a Tocoa para salvar la categoría de Real Sociedad, tiene claro que los partidos restantes serán de vida o muerte para el conjunto aceitero, "son juegos complejos, los rivales que tendremos son directos, aquel que saque ventaja en estos duelos seguramente tendrá la oportunidad de seguir en primera".



Los de Tocoa enfrentarán a Marathón en el inicio de esta recta final, al respecto el DT considera, "nos toca un partido bastante difícil contra Marathon por los objetivos que busca cada uno, pero tengo un buen grupo de jugadores que están convencidos y esperamos poder resolver los partidos que vienen para mantener la categoría".



La Real logrará igualar o superar, de acuerdo a los resultados de esta jornada, en puntos a Real Minas gracias a una alineación indebida de Platense, ante esta situación Castellón sólo se limitó a decir que "son asuntos administrativos, no me compete hablar del tema. La situación la está manejando la Junta Directiva. Yo me encargo de lo deportivo, me di cuenta por los medios, pero tampoco le ponemos mucha atención. Lo que pasó no me cambia en nada, ahora estamos en igualdad de condiciones. Lo importante es ganar; contra Platense merecimos más que el empate, buscamos ganar, pero no pudimos. Los objetivos siguen siendo los mismos".

La salvación pasa por Tocoa, le consultamos, a lo que el estratega no dudó en afirmar que "definitivamente, de local está la salvación, aquí tenemos que sumar de a tres. Tenemos los argumentos, el convencimiento y el deseo. No va a ser fácil pero el equipo ha encontrado soluciones en poco tiempo, ha asimilado muy bien el cambio y gracias a Dios las cosas se nos han ido dando. Esperamos que se mantenga así", concluyó.