Cita con la historia: Real España y Olimpia se enfrentarán en su 21 round en liguilla  

Real España y Olimpia ganaron sus respectivos grupos y ahora definirán a ida y vuelta quién puede optar por el campeonísimo o una finalísima; los catedráticos buscan dar el primer paso de cara a la Copa 13, los leones quieren comenzar a sellar su tricampeonato y su título 33 agrandando así su hegemonía.



El Estadio Olímpico Metropolitano será el escenario donde se escribirá un nuevo capítulo de esta emocionante rivalidad entre los únicos equipos que han sido tricampeones del fútbol nacional; desde partidos épicos que a día de hoy se recuerda, hasta enfrentamientos entrañables y con goles que trascendieron la historia. Los España - Olimpia han tenido de todo a lo largo de la historia.

En etapas finales San Pedro Sula es la gran fortaleza del primer tricampeón, Real España como local domina la serie ya que a lo largo de la rivalidad se han disputado 35 partidos en la Ciudad Industrial de los cuales la Máquina ganó 11, empató 18 y solamente perdió 6 veces. En el caso de Olimpia es exactamente lo mismo, el dominio en Tegucigalpa por parte de los Blancos es abrumador; de 33 partidos en la capital, los melenudos ganaron 15, empataron 14 y a penas perdieron 4 encuentros.



La estadística indica que será el partido 69 que ambos se enfrenten en las liguillas, en las previos 68 enfrentamientos los números indican que Olimpia ganó en 21 ocasiones; mientras que Real España ganó 15 y empataron las restantes 32 veces. En esos encuentros el Albo anotó 75 goles, mientras que la Realeza celebró en 56 oportunidades.

Cuando de cruces se trata, la serie goza de una paridad notoria ya que el León y la Máquina se han visto las caras en 20 cruces directos, dejando como saldo una serie sumamente pareja: Olimpia ganó 12 y Real España ganó las restantes 8.



Wilmer Velásquez y Carlos Will Mejía con 4 goles por Olimpia, y el máximo ídolo españolista, Carlos Pavón, con 3 anotaciones comandan la tabla de goleadores en este particular duelo de liguillas.



Resumen del clásico en liguillas.



- 68 partidos

- Victorias Olimpia: 21

- Victorias Real España: 15

- Empates: 32

*Olimpia anotó 75 goles y Real España anotó 56



20 cruces directos



- Olimpia ganó 12

- Real España ganó 8



Goleadores de la serie en liguillas



- Olimpia: Wilmer Velásquez 4 goles y Carlos Will Mejía 3 goles

- Real España: Carlos Pavón 3 goles