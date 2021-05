Futbolista ecuatoriano Aníbal Chalá visita Honduras para entregar botines e inaugurar academia de fútbol

Visita de lujo en Honduras. El lateral izquierdo ecuatoriano, Aníbal Hernán Chalá, que milita para el Dijon FCO de Francia, se encuentra en el país para entregar algunos botines a los jóvenes, hablarles de la palabra de Dios e inaugurar la Academia Atletas del Reino en Sabá, Colón.

Chalá tiene 25 años, se formó en El Nacional de su país. En 2017 en su primera aventura en el extranjero compartió con Maynor Figueroa en el FC Dallas de la MLS.

También jugó para Liga Quito de su país, Toluca de México y en esta temporada 2020-21 jugó en el fútbol galo.

Con la Selección Ecuatoriana integró las categorías Sub-20 y con la Mayor debutó el 12 de octubre de 2018 en la derrota 3-4 contra Qatar en Doha en amistoso.

¿Cómo se da su llegada al país?

Chalá ahora profesa su fe en Dios. Pero reconoce que en algún momento la fama le hizo olvidar algunas cosas y descuidó su familia.

En ese momento conoció al exfutbolista y ahora pastor Derick Hulse por medio del ministro Yeison Alcántara. "Me dijo; tengo una persona que le va a ayudar mucho a edificara su vida, fue futbolista y sabe como tratar al deportista".



Aníbal Chalá llegó al país acompañado de su representante Alejandro García, de origen mexicano.

Comenzaron una amistad por teléfono. Derick lo invitó a conocer el país, compartir con el pueblo hondureño y engalanar la apertura de la Academia de Fútbol Atletas del Reino en Sabá, Colón este viernes a las 5:30pm en la canchita Joga Bonito.

La idea de academia es pulir a jóvenes de la zona y exportar jugadores ya sea a España o México.

Hulse ya le mostró el país. Este jueves compartirá con algunos juveniles y vino con algunos obsequios.

"Me gusta mucho compartir con las personas que lo necesitan. A veces no son grandes cosas, pero lo que cuenta es la intención. Tengo un par de botines y los entregaremos con el pastor y en el lugar que esté dar algo que sirva de motivación a los jóvenes para que vean que se pueden lograr sus sueños", dijo.

Se alojó en un hermoso hotel ubicado en El Paraíso, Omoa y está encantado con la belleza de Honduras.

"Es un país muy bonito para relajarse. No imaginaba que tenía tantas playas. De mi parte se hará habitual venir, lo recomiendo cien por ciento".

El Aníbal el sábado conocerá las playas de Colón y el domingo viajará a Tegucigalpa para un evento con jóvenes en el Ministerio Apostólico Avance Misionero Iglesia Maam.

Habla Aníbal Chalá:

Sobre la inauguración:

"Soy fans número de los niños que aman el deporte, creo que va a ser algo que marcará mi vida. Les digo que nunca dejen de soñar, que siempre crean. Siempre habrá obstáculos, días buenos o malos, pero no dejen de soñar, que si tienen claro todo se les dará".



Chalá llegó al país para fortalecer su fe, motivar a los jóvenes hondureños y entregar algunos botines.

Su fe:

"Mi familia toda es cristiana. Mi mamá y mis hermanas van a la iglesia. Vengo a motivar a los chicos, a enseñarles que Dios existe y todo está en creer. Entregarle todo, porque es la mejor apuesta que uno puede hacer. Hay muchos que desean ser futbolistas, pero no tienen la gente que les sepa guiar, que les de fuerza para seguir en los momentos difíciles".

Su futuro:

"No completé la cantidad de minutos que tenía que sumar en el equipo y hubo problemas, covid, cambio de entrenador y todo pasa por algo. Quizá no debía estar más tiempo en Dijon, pero llegué allá para darme a conocer. Lo que sí sé es que tendré otra oportunidad en Europa y va a ser mejor"

Sobre Maynor Figueroa:

"Lo tuve de compañero en el 2017, un excelente profesional y persona. Tiene 39 años y sigue jugando en la MLS con Houston. Es el capitán de Honduras, una persona humilde y en Estados Unidos lo admiran mucho".

Su mensaje al pueblo hondureño:

"Tienen un hermoso país. Les mando fuerza, sé que vienen saliendo de un huracán, pero el pastor me mostró algunos lugares afectados y pude ver sus ganas de volver a que todo sea como ante. Me quedé sorprendido ver como tan rápido se están recuperando de eso, vi su humildad, como se ganan el pan diario. Me gustó como el hondureño es trabajador, le gusta sobresalir y tiene ganas de triunfar".