Motagua anuncia que renovará a los experimentados futbolistas Juan Pablo Montes y Marco Tulio Vega

Buenas noticias para Motagua. Dos de sus jugadores pilares en los últimos torneos; Juan Pablo Montes (zaguero central) y Marco Tulio Vega (delantero), renovarán su vinculación para seguir vistiendo la elástica azul en el próximo torneo en los próximos días.

Ambos jugadores son de experiencia y se han estudiado algunos detalles para firmarlos, pues a pesar que ya son de una edad muy madura, su aporte es clave. Montes es el capitán y líder de la defensa en los últimos meses y Vega ha respondido con goles.

Leer. NO DEJAN ENTRENAR A ALLANS VARGAS EN REAL ESPAÑA

Eduardo Atala, presidente del ciclón, explicó que con ambos jugadores ya hay pláticas y solo se está a la espera del entrenador Diego Martín Vázquez quien viene este fin de semana desde Mendoza, Argentina, para hacer oficial el vínculo contractual.

"En el caso de Juan Pablo Montes y Marco Tulio Vega, Diego Vázquez, ha estado hablando con ellos sobre la posibilidad de que se queden; Vega ya le dijo que está en Estados Unidos por ahora y tras su regreso se quedaría con nosotros",explicó don Eddy Atala en el programa radial del club.

Juan Pablo Montes es de los defensores de experiencia y Atala sabe que es importante para el equipo azul. "Ese tema lo define Diego, nosotros en Motagua trabajamos así: no renovamos a un jugador si no lleva el visto bueno del entrenador, puede ser Diego y otro, pero nosotros los directivos no hacemos el papel de técnico", afirmó Eddy.

Leer. LA FLECHA BERNÁRDEZ TERMINÓ CONTRATO PERO QUIERE SEGUIR

Los azules ya renovaron a su entrenador Diego Vázquez, así como a los extranjeros, Jonathan Rougier y Roberto Moreira. Se les dio de baja a Reynieri Mayorquín, Bayron Méndez, Sergio Peña y Elmer Güity. Inician pretemporada el 1 de julio en su complejo en Amarateca, Francisco Morazán.

El presidente del conjunto azul también dejó claro que en este campeonato que viene podrían llegar tres refuerzos a la plantilla, pues la idea es armar un equipo competitivo. Los azules compiten además del torneo doméstico en la Liga Concacaf donde esperan rival que saldrá del ganador entre el Universitario de Panamá o Samaritaine de Surinán.