El colombiano Yesith Martínez habla de sus cualidades y lo que le motivó a venir al Real España

El Real España anunció este lunes el fichaje del colombiano Yesith Martínez Carvallo, quien se integró a los trabajo de pretemporada. El jugador cafetero habló de su llegada al club y lo que lo motivó a aceptar la propuesta.

"Me siento motivado, se me está presentando una oportunidad de venir a Honduras y con ganas de hacer las cosas bien, con mucha humildad. Me han recibido bien los compañeros y el cuerpo técnico", inició contando.

Martínez ya había sido dirigido por Raúl "Potro" Gutiérrez en su paso por el fútbol mexicano.

"Con el profe estuve en el Real San José. Tuve la fortuna de conocerlo a él y al profe (Marco Sánchez) Yacuta también de Correcaminos y San José", agregó.

El jugador viene de militar en el Deportivo Pasto de la primera división cafetera y explica su posición y características.

"Juego de extremo por la banda derecha. Soy un jugador rápido que me gusta el mano a mano, siempre ir para adelante, llegar a línea de fondo, desbordar y centrar".

Yesith dice que no dudó en aceptar la propuesta cuando le llamó el "Potro" y explica lo que lo motivó a venir a Honduras.

"Lo poco que pude ver sobre el equipo es que el torneo anterior fue bueno, estuvieron cerca de llegar a la final. Es un club con buena hinchada, más de 90 años de historia y eso me motivó".

Por último, le dejó un mensaje a la afición aurinegra. Promete entrega y sacrificio por esa camisa.

"Vengo motivado, con ganas de trabajar, de hacer las cosas bien y brindarme al máximo. Este es un proyecto serio comandado por el profe y su cuerpo técnico, son gente ganadora, que esperen mucha entrega y sacrificio", cerró.