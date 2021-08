Pedro Troglio responde a Diego Vázquez: "Soy incapaz de generar un golpe dentro de un campo de juego"

Luego del zafarrancho entre jugadores y entrenadores de Olimpia y Motagua en el clásico en Estados Unidos, el técnico de los azules, Diego Vázquez, aseguró que todo el problema se generó por una agresión de Pedro Troglio a un miembro del club.

Pedro Troglio no llegó a Tegucigalpa junto a resto del plantel merengue, sino que lo hizo en San Pedro Sula, donde no pudo evitar referirse a lo ocurrido en dicho encuentro en el Red Bull Arena de Nueva Jersey.

"En algún momento dijeron que eran solo hondureños, pero también era gente del América de Cali de Colombia; así que no era un problema solo de hondureños. Es un tema general que está mal".



El timonel argentino fue directo y ante las acusaciones de Diego Vázquez, respondió: "Yo hace 40 años me dedico a esto, jugué un mundial y soy incapaz de generar un golpe dentro de un campo de juego. Solamente que la persona que nos gritó un gol en la cara no era un aficionado".





Según el técnico merengue, no quiere entrar en polémica con el estratega de los azules a quien considera le gusta este tipo de temas. ."Lo único que hicimos fue recriminarle, yo no le pegaría a nadie y en mi vida le pegué ni participé en ninguna pelea en los campos de juego. Lo que dijo no me interesa, él está acostumbrado a pelear".



Pedro Troglio sentenció su postura a Televicentro asegurando que: "Me interesa lo que diga mi familia y el Olimpia, no lo que diga Diego Vázquez".