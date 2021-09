Con el clásico en suspenso; así se jugará la jornada 11 del Apertura con la punta muy disputada

La próxima jornada del Apertura está programada en el calendario oficial con los cinco partidos, pero tomando en cuenta los encuentros que hay por la Liga Concacaf, sufrirá algunas variantes y posiblemente el clásico, Olimpia vs Motagua sea reprogramado.

Según el calendario, el miércoles se estaría disputando el choque Victoria vs Honduras Progreso a las 7.00 de la noche, pero para esa misma fecha, el Real España había pedido jugar el encuentro suspendido de la primera vuelta ante los ceibeños.

Ver. ASÍ ESTÁ LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA

El clásico Olimpia vs Motagua si no se disputaría como estaba previsto, pues dicho duelo sufrirá cambios, pues los merengues en estos momentos anda por Sudamérica para jugar Concacaf League el martes en Surinán. Luego el jueves Motagua se mide al Universitario en Panamá.

Esto quiere decir que los azules regresarán el viernes, por lo tanto, el encuentro podría jugarse el domingo, aunque al martes siguiente, vuelven a disputar los encuentros de vuelta y la Liga Nacional tendrá que buscarle un espacio para colocar el clásico donde se juega el liderato del torneo.

El resto de partidos está programados para el sábado. Platense se medirá a Lobos UPN, Real Sociedad recibe la visita del Real España y Marathón chocará en casa frente al sorprendente Vida en el estadio Yankel Rosenthal.

JORNADA 11

Miércoles 22-09-21 Victoria vs Honduras Progreso (7.00 pm)

*Viernes 24-09-21 Olimpia vs Motagua (4.00 pm)

Sábado 25-09-21 Platense vs Lobos UPN (4.00 pm)

Sábado 25-09-21 Real Sociedad vs Real España (4.00 pm)

Sábado 25-09-21 Marathón vs Vida (4.00 pm)