Agustín Auzmendi, el goleador de Potros que tiene tatuado a Messi; la dura historia de su hermano y el momento que vive

Como cualquier persona que vive en Juticalpa, Agustín Auzmendi llegó al estadio Juan Ramón Brevé, lugar donde teníamos pactada una entrevista exclusiva, a pie. Eran la 1:00 de la tarde y el delantero argentino se dio el tiempo de atendernos para hablar de todo. Desde la dura pérdida de su hermanito, quien falleció en un incendio en su casa en Argentina, hasta del gran momento que vive con los Potros de Olancho FC. Auzmendi, máximo goleador del torneo Apertura 2022, asegura que el equipo está soñando en grande, pero dice que tienen los pies en la tierra y que falta mucho camino por recorrer. Agustín nos habló de sus tatuajes, donde en uno se destaca Lionel Messi levantando la Copa América, aunque la mayoría son de su hermano menor, a quien extraña mucho. Va muy bien la adaptación por lo visto, lo digo por el gran nivel que estás mostrando ahorita en el torneo.

La adaptación ha sido muy fácil, pero gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la directiva y a la familia que apoya desde Argentina, a los amigos. Los primeros días costaron un poquito por todo lo nuevo, pero una vez que pude arrancar a jugar la adaptación fue muy fácil y la verdad que estoy agradecido con mis compañeros. ¿Es tu mejor temporada como futbolista profesional? Llevas 10 goles.

Sí, creo que es la mejor temporada a nivel profesional, había tenido una buena temporada antes de irme a Colombia, pero sí, esta es mi mejor temporada. 10 goles, máximo goleador del torneo Apertura. ¿Qué significa esto para ti?

Para mí es un orgullo enorme estar por ahora líder de la tabla de goleo, con tan buenos delanteros que hay en esta liga, Clayvin, Lucas Campana que son los que están ahí, Eddie Hernández también, son todos unos delanteros bárbaros y bueno para mí es un orgullo estar ahí arriba. ¿Por qué crees que te has adaptado muy bien al equipo de Potros?

Es de todo un poco, la confianza de mis compañeros, del cuerpo técnico y de la directiva, ha sido enorme la forma de jugar del equipo, me siento muy cómodo y el buen pie que hay, tenemos grandes jugadores con muy buen pie, eso para los delanteros es fundamental.

¿Qué objetivo te has puesto individualmente en este cierre del torneo que se viene?

Individualmente no tengo objetivos más que marcar la mayor cantidad de goles para ayudar al equipo, que es lo único que importa acá, que es lo grupal, que al equipo le vaya bien. Cuando al equipo le va bien, pues a todos nos irá bien. ¿Están los Potros para pelear por el título?

Yo creo que es muy reciente para pensar en eso, pero sí estamos muy contentos, estamos soñando todos, estamos haciendo un gran trabajo y bueno, con los pies sobre la tierra tratando de seguir mejorando día a día para poder pelear. ¿A qué se debe que el equipo ha tenido una gran segunda vuelta en el torneo?

Uno cuando empieza a ganar agarra confianza, creo que parte de la confianza que tenemos en nosotros mismos, la confianza que da el cuerpo técnico y lo que trabajamos día a día. Después, la pelota entra y no entra, depende de eso, pero cuando nosotros estamos bien y tenemos confianza todo va mejor. No sé si miras redes sociales, pero ¿qué opinas tú de la gente que decía en su momento que Agustín solo les metía goles a los equipos denominados pequeños?

Si me llegó, me mandaron un par de fotos, pero la verdad no le di importancia, es más, me había tocado jugar con Marathón y Real España y le había marcado goles a los dos, son cosas que la gente puede decir y uno no tiene que darle importancia y estar enfocado en lo que pasa adentro del campo. ¿Marcarle a un grande como Motagua tiene un ingrediente extra para un jugador?

Sí claro, son equipos enormemente grande, no solo en el país sino que a nivel de Centroamérica. Es un orgullo haber marcado ante ellos (doblete a Motagua). Mario Martínez nos dijo que no hay mucho qué hacer en la ciudad. ¿Cómo la pasas tú?

Al principio fue duro porque venía de una ciudad en Colombia que era todo lo contrario, tenía todo el tiempo algo para hacer y haber quedado acá. Como dice Mario, no hay mucho para hacer, al principio fue muy duro, pero con el tiempo uno se va acostumbrando, se acostumbra a estar en su casa, hablo mucho con mi familia por video llamada. ¿Te gusta ya Juticalpa?

La gente es bárbara, me ha tratado de maravilla desde que llegué.

¿Cómo es la gente cuando te ve en la calle caminando? ¿Qué te dicen?

La gente me demuestra un cariño enorme, eso me pone muy contento, eso lo hace muy feliz a uno, que las personas te muestren tanto cariño. ¿Cuando sabías que ibas a venir a Honduras te dio algo de temor? Siempre se habla de la falta de seguridad en el país.

La verdad que no, ni siquiera lo había escuchado, acá todo es muy tranquilo y estoy muy cómodo. ¿Qué fue lo primero que buscaste en internet cuando sabías que ibas a venir a Honduras?

Busqué la ciudad, busqué al equipo, lo único que conocía del fútbol era a Olimpia y a Troglio, más que todo por Pedro, por lo bien que le ha ido acá, no más que eso, así que tuve que investigar un poquito. ¿Y qué te ha parecido la comida hondureña?

No he comido mucha comida hondureña, solo algunas y la verdad que muy rico. ¿Ya probaste las baleadas?

Si ya, muy rico, me ha gustado. ¿Has probado algo que no te ha gustado?

No, porque tampoco pruebo algo que sé que no me va a gustar. Con la alimentación soy muy estricto, durante la semana trato de no comer nada de lo que no es la dieta y bueno, después de un partido o en mi día libre me doy un gustito. ¿Tú cocinas?

Yo cocino en casa. No soy tan bueno, normal diría, cocino comida simple. ¿Con quién te llevas más en el grupo?

Me llevo más con Santi (Santiago Molina) y con Mati (Matías Quinteros) que son argentinos, pero bueno, con todos. Con Ovidio me llevó muy bien.

¿Te ves muchos años jugando en el fútbol hondureño? Sé que tienes el deseo de jugar en primera división de Argentina. Aquí a los goleadores los fichan los otros clubes.

Sí, acá en Honduras estoy muy cómodo, estoy muy contento, me ha gustado. Después obviamente se verá con el tiempo. Si vos me preguntás si me quiero quedar unos años jugando en Honduras yo te digo que sí. ¿Qué concepto te has formado del fútbol hondureño?

Que en la mayoría de los equipos hay jugadores con muy buen pie, con buena técnica. Después que es muy duro, es muy físico, es muy fuerte. ¿Qué defectos tiene Agustín Auzmendi? La gente no conoce ese lado tuyo.

Un montón, muchísimos, soy muy calentón, no me gusta perder en nada. No sé qué otro te puede decir, pero ese es el peor. ¿Una palabra que te defina como persona?

Humilde. ¿Qué es lo que más extrañas de Argentina?

La familia, los amigos, la comida de mi mamá, de mi abuela. Estoy esperando el momento para poder ir cuando termine el campeonato. Mi familia está muy contenta. La idea es que también vengan para acá.