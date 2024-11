Auzmendi se ilusiona con la posibilidad de enfrentar al Inter Miami de Messi en la Copa de Campeones de la Concacaf

Motagua se convierte en el único representante hondureño en el prestigioso torneo internacional y Auzmendi no esconde su satisfacción por el logro. “Estamos para pelear, hemos demostrado que somos un equipo fuerte y competitivo”, expresó el atacante, destacando el esfuerzo del plantel en un semestre exigente con compromisos locales e internacionales.

“Motagua está para pelear. Hemos demostrado durante todo el semestre que hemos venido haciendo las cosas bien. Tuvimos traspiés, como los tienen todos los equipos que juegan dos competencias. El trajín de los partidos se hace muy agotador, pero hemos demostrado que estamos para cosas importantes y hemos jugado bien”.

¿Qué les faltó al resto de los equipos de la Liga Nacional para estar en la Champions Cup?

“No sabría decirte. Nosotros hicimos un buen trabajo, hasta con Herediano merecimos pasar. El partido que hicimos en Tegucigalpa fue bueno y, por algunos errores, nos termina costando, pero merecíamos pasar a semifinales. Pero esto es así, los errores en una serie apretada te sacan de la copa y toca seguir aprendiendo de los errores. Lo importante es que logramos clasificar a la Champions de Concacaf, que era el objetivo”.

Motagua es el único representante de Honduras, ¿sienten que son los mejores del país?

“Yo creo que sí, estamos en una etapa muy buena. Clasificamos a la Champions de Concacaf, estamos en segundo lugar de la Liga Nacional. Hoy por hoy el equipo está muy bien”.

Rodrigo (Auzmendi) comentaba que ustedes tenían una competencia interna por los goles.

“Uno siempre intenta darle lo mejor al equipo, sea Rodri, yo o cualquier compañero que le toque. Todos competimos de la misma forma y por ayudar al equipo, que es lo más importante”.

Lanzaste el penal con mucha seguridad, ¿superaste los fantasmas del pasado?

“Todos se basan en un penal. Obviamente que fue muy importante, pero todos se basan en eso y se olvidan de todo lo que uno ha hecho. Fue un golpe duro, pero uno tiene que seguir adelante y dar lo mejor; eso lo hablan ustedes, yo no tengo nada de eso. Uno siempre quiere marcar”.

Tres equipos ticos y solo un hondureño, ¿esa es la diferencia entre el fútbol de Costa Rica y Honduras?

“Yo creo que son circunstancias. El fútbol hondureño es muy competitivo, ya se ha demostrado a lo largo de la historia. El fútbol de Costa Rica también es competitivo. Creo que son las mejores ligas de Centroamérica, ahora les tocó tener más representantes a ellos, pero son circunstancias; ambas ligas están muy bien paradas”.

¿Te ilusiona este torneo donde enfrentarán a los mejores del área, de México y Estados Unidos?

“La ilusión es muy grande. Estar dentro de los seis mejores de la Concacaf es algo muy importante para la institución; veremos cómo enfrentamos el próximo torneo. Ya el próximo semestre con otra perspectiva y veremos qué pasa”.

Está la posibilidad de enfrentar al Inter Miami de Leo Messi, ¿les hace ilusión poder enfrentarlo?

“Sí, sería un sueño para mí. Personalmente sería un sueño muy lindo. Todavía falta el sorteo, ojalá se pueda dar y que la gente lo disfrute aquí en el estadio”.

¿Te gustaría algún rival en particular?

“Obviamente el Inter Miami de Messi por los jugadores que a nivel mundial tienen, es el equipo que quiero enfrentar, pero falta el sorteo y veremos qué pasa”.

Tu hermano ponía en duda su continuidad en Motagua, ¿crees que quiera seguir en el equipo?

“No, no sé, eso es una decisión muy personal de él y tendrá que resolverla de la mejor manera”.

¿Qué le aconsejarías? ¿Que se quede ya que está haciendo un buen trabajo con el club?

“A mí me gustaría que se quede, compartir plantel con tu hermano no se da todos los días. Desde que llegó fue un sueño para mí, para él y toda la familia, me gustaría seguir compartiendo con él”.