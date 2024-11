Jeaustin Campos lanzó un reto a Marathón y la comparación que hizo de Real España con Olimpia y Motagua

La magnitud de un triunfo en el clásico para el cierre de la segunda vuelta: “En realidad vamos partido a partido, puede sonar muy trillado, es algo de la constancia que ha tenido el grupo de no ir más allá... Quisiera decir que son tres puntos iguales que contra Olimpia, Juticalpa, Victoria, UPNFM, pero para nosotros todos son importantes. De nada vale ganar uno y perder otros, en algo estamos claros y hay una parte anímica que es importante, ojalá logremos ganar, que sea bien, ante un gran rival a nosotros no nos engaña el puesto en la tabla de posiciones, si tienen o no problemas. Un clásico es un clásico, es para levantar o hundir, cambiar panoramas y en todos los lados es igual, hasta cierto punto impredecible. Vamos a esperar, como ha sido una constante, la mejor versión del rival, analizamos dos o tres partidos antes para ver movimientos del rival, pero esperamos la mejor versión de ellos, tiene buen equipo, se armaron para competir en dos torneos, con base, planilla profunda y esperamos un partido muy difícil, salir con esos tres puntos sería buenísimo”.

La propuesta de la Máquina: “Desde que nosotros arrancamos ha habido presión, nosotros, inclusive sin llegar a Honduras ya la teníamos. Al principio era la presión de arrancar bien, después de mantenernos en el lugar y ahora de tener buen cierre. Nosotros a los muchachos se los decimos, todos los partidos tienen que ser finales, juguemos contra quienes jugamos. Desde hace cuatro o cinco jornadas empezamos a oler el cierre del campeonato, a tener ese discurso de prender las luces no solo de los futbolístico, sino mental. Esperamos nuestra mejor versión, el equipo ha madurado, seguimos con la misma ilusión desde la pretemporada donde queríamos ser protagonistas y lo hemos logrado. Sería una enorme bendición cerrar como protagonistas y premio para la afición que ha venido a apoyarnos, quiero ver bastantes en el estadio Morazán y premio a los jugadores por el buen torneo”.

Le ha ido bien en todos clásicos: “Igual son tres puntos, a nivel de tabla el primer partido que ganamos 3-0 en Tocoa ni el más españolista se los imaginaba, hemos ganado partidos que no han sido clásicos, pero doy la razón y no con la tabla, pero demostramos que podemos competir al nivel que está Olimpia, Motagua y Marathón, nos dimos la tarea que podemos creer y hacerlo bien. La fortaleza que dan esos resultados, eso la compro, ha sido un envión de motivación y tener esa responsabilidad. En la primera vuelta los clásicos nos ayudaron mentalmente, el triunfo en Tegucigalpa nos dio para creer que podemos tener grandes cosas y hay que seguir así, no bajar los brazos. Este cierre tiene dos clásicos y como tal hay que trabajarlos. Se ha demostrado que tenemos pasta para competir”.

Los seleccionados ya cambiaron el chip del clásico: “Los seleccionados tienen ese aspecto de motivación, tienen la idea clara de lo que queremos y por algo están en Selección, no da plena confianza. El trabajo en el club les da esos méritos de estar en Selección, son aspectos que se valoran”.