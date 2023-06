Auzmendi lo revela todo y se ilusiona tras fichar por Motagua: “Espero retribuir el cariño con títulos y goles”

No, estuve tranquilo, me mantuve bastante al margen. Mi representante Adrián Palma me iba informando las cosas, pero estaba tranquilo, sabía que en cualquier momento se podía dar y hoy estoy muy contento de que se haya dado.

Muchos excompañeros en Olancho, se pusieron muy contentos, tengo muy buena relación con ellos. Creo que teníamos un gran grupo y me escribieron muchos mensajes, felicitándome, deseándome lo mejor. La verdad que eso me pone contento porque eso, más allá de lo futbolístico y de lo que haya logrado en el fútbol, lo que es la persona es lo más importante para mí.

Sí, tenía mucho tiempo sin ver a la familia, entonces quería disfrutar mucho y no pasar tan pendiente del celular, entonces fue eso lo que yo le dije. Él sabía lo que yo quería, que tenía ganas de quedarme en Honduras, que la propuesta de Motagua me seducía mucho. Él más o menos me iba preguntando a medida que iban avanzando las cosas y hoy estoy contento de habernos puesto de acuerdo.

Sí, los hinchas se han comunicado. Me han dejado muchos mensajes de apoyo y cariño. Soy agradecido de eso, porque todavía no me he puesto la camiseta y ellos me han demostrado mucho cariño. Espero retribuir algo de todo el cariño que me dieron desde que se anunció mi llegada con títulos y goles.

En este momento te diría que no, tengo mucho respeto al equipo, un gran cariño. Uno por allí en el partido, depende de cómo estén las cosas, pero hoy por hoy te digo que no lo voy a festejar.

Cuando llegó a Honduras, ¿se imaginó que le iba a ir tan bien?

Sí, es el sueño que tienen todos, que a uno le vaya bien. Creo que no me imaginé tener tanto cariño de la gente, de aficionados que no eran hinchas de Potros, pero estoy muy contento y agradecido con el fútbol hondureño.

Toda la ola de su fichaje y la expectativa que ha causado entre los aficionados azules, ¿le genera presión?

No, presión no, sí la responsabilidad que uno tiene en todos los equipos y más ahora de llegar a un equipo grande con la obligación de hacer las cosas bien, de sacrificarse, de entregarse cien por ciento. Más que nada es una responsabilidad muy grande y no una presión.

Pero es un hecho que en Motagua hay más presión que en Potros, ¿verdad?

Sí, Motagua te obliga a ganar o ganar y obviamente va a ser una presión distinta a estar en Potros, pero me gusta el desafío y espero poder cumplir de la mejor manera.

Cuando en redes leía que usted se cotizaba muy alto, así como otras cosas, ¿qué pensaba?

No, siempre dije que se manifestaron muchas cosas que no son ciertas. Por algún like o un comentario, hay gente que hace mucho daño y no se da cuenta que uno tiene familia atrás. Yo sé que las cosas fueron mentiras, hablaron de cifras que jamás hubiera pedido y que jamás se manejaron con mi representante, porque lo sé, ya que él me ponía al tanto de todas las negociaciones. Gracias a Dios estoy en el equipo y por allí los que hablaron de más hoy no tienen nada que decir.

Me acuerdo cuando al intercambiar camisas con Castellanos, aparecieron muchos azules pidiendo su fichaje. ¿Allí se empezó a ilusionar con llegar a Motagua?

En ese momento la verdad que no me imaginaba. Sí vi muchos videos y muchos comentarios positivos, pero no me imaginaba. Hoy estoy muy contento.

Se habló de muchos equipos, incluidos Olimpia y España, ¿realmente cuáles otros tocaron la puerta para ficharlo?

Tengo entendido que Real España sí y después algunos equipos de Costa Rica. Se encargaba mucho Adrián y ya me hablaba cuando había algo concreto. ¿Olimpia? Creería que no, no sé.

Se percibió que hubo un momento en que se frenaron las negociaciones con Motagua, ¿fue así?

Esas cosas las maneja Adrián y no tengo idea si estuvieron frenadas o no. Leí en las redes que llegaría el delantero mexicano que arribó a Real España (Óscar Rai Villa) y allí creí que ya no iba, pero estuve un poco desconectado y esas cosas las manejaba más mi representante.

¿Qué mensaje le manda a la afición motagüense?

Agradecerles por el cariño que me mostraron desde que se dio mi fichaje y desde antes también, que estoy muy contento de llegar al club y de vestir esta camiseta.