Agustín Auzmendi rompe el silencio tras el penal fallado en el clásico ante Olimpia: “Fueron días duros”

Tras el fallo y el atajadón de Édrick Menjívar en el último minuto, Auzmendi no había hablando de este momento complicado que pudo significar terminar con la racha sin ganarle a su más enconado rival.

Al delantero Agustín Auzmendi no le pasa el trago amargo luego de haber fallado el lanzamiento de penalti ante Olimpia por la jornada cuatro del torneo Apertura 2024 de la Liga Nacional de Honduras.

“Fueron días duros, soy el primero que no quiere fallar, me tocó y debo aprender de eso. Lo bueno del fútbol es que da revancha rápido, ahora tengo una en Costa Rica. He retomado la confianza”, comentó Auzmendi en entrevista con los medios previo a viajar a Costa Rica para enfrentar al Herediano.

Añadió: “No sé si la palabra es salvar, fallé cuando no tenía que hacerlo, a veces toca esto que es duro también. Depende la confianza de cada uno, en ese juego sentía la confianza de que lo iba hacer, si me toca hacer un penal ante Herediano, y si el entrenador me da la confianza, lo haré”.

Por otra parte, le quitó el foco al penal fallado para hablar del choque ante Herediano en donde Motagua tiene prohibido perder. Solo lo clasifica el triunfo o el empate.