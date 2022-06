Alcalde de San Pedro Sula sobre el Morazán: Nodal nos dejó 800 mil lempiras y el Buki 1.5 millones, con eso sí sostenemos el estadio

Hay malestar de parte de un sector de la prensa internacional por cómo se ha venido jugando el Premundial Sub-20, las malas condiciones del estadio Morazán, lo que no se dice es que vinimos de Eta y Iota, que dejó afectados drenajes, no solo de las instalaciones deportivas, sino de la ciudad en sí.

Sí, también, de hecho estamos apoyando a seis nadadores que van al CAN para participar a nivel internacional con sus boletos y ahorita vamos con un proyecto grande: la inversión es de 17 millones de lempiras para un colector de agua en la colonia Honduras y, ¿qué tiene que ver esto con el deporte? bueno, es el hecho de que la falta de ese colector hace que se inunde esa zona. Así que favorecerá donde se ubica el estadio Jaime Villegas y también las canchas del Sergio Amaya, acá se desarrollará el proyecto FIFA, algo que ya se aprobó. Pero mientras no se resuelva lo del colector, FIFA no mete el dinero.

Pero en las últimas semanas no todo ha sido trabajo para el edil, esta vez dejó para Diario DIEZ varios apuntes con resaltador que ustedes merecen conocer: nos habló de 17 millones de lempiras para un estadio más en San Pedro Sula con fondos FIFA, además de la plata otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para escanear todo lo que se mueva en un estadio, y por supuesto, no olvidó responder a sus críticos por rentabilizar el estadio Morazán al son del “Te fallé” de Christian Nodal y al ritmo del “Sino te hubieras ido” de Marco Antonio Solís.

Días y noches de mucha acción en San Pedro Sula. No hubo agenda más apretada para un alcalde como la del actual: Roberto Contreras, quien asumió el compromiso de velar por la seguridad de sus ciudadanos al retomar las celebraciones de su feria después de dos años de no desarrollarse por la Covid-19, Eta y Iota.

Dicen los expertos que los estadios y drenajes no fueron construidos para recibir la cantidad de milímetros de agua que se están recibiendo en la actualidad.

Después de que cae una tormenta que deja 60 milímetros de agua en la ciudad, copiosa, por cerca de dos a tres horas, se inunda y el estadio no es la excepción. Estamos haciendo el máximo esfuerzo en mejorar los camerinos, ustedes pueden ver cómo el estadio ha ido mejorando con una administración de apenas cinco meses, y con un presupuesto bastante raquítico. Ahora el Real España está teniendo un estadio donde sus camerinos se remodelaron. Estamos mejorando los palcos, estamos haciendo muchas cosas. Para nosotros los estadios no son rentables, solo es fomentar el deporte y que los equipos tengan un lugar donde jugar, pero la Gerencia de Deportes no es una dependencia rentable.

Siempre existen cuestionamientos a la municipalidad porque deciden rentar los inmuebles deportivos para generar ingresos vía conciertos musicales, ¿cómo maneja esto?

Es la actividad más rentable que podemos tener en la ciudad en esta administración, por supuesto, en administraciones anteriores no era rentable porque si yo le hago los números de lo que representó el ingreso para la corporación municipal por concepto del concierto de Christian Nodal, los ingresos fueron de 800,000 lempiras, en conciertos anteriores entraban 200,000 lempiras y si yo me voy al concierto de Marco Antonio Solís, tuvimos un ingreso de 1,500,000 lempiras; con eso sí sostenemos el estadio. Pero cuando juega el Real España y otros equipos, es un ingreso de 30,000 lempiras, eso no ajusta ni para pagar la luz, menos la planilla.

Ahora, los equipos que juegan en sus propios estadios se dan cuenta que sus taquillas les rinden más porque no les clonas los boletos, no se cuela nadie, porque ahora ya no se anda vendiendo los palcos, sino que estos les pertenecen a los palcohabientes, es una forma distinta de administrar.