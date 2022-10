Alejandro Reyes sobre el mal momento del Real España: “Todos estamos conscientes de que nos estamos haciendo las cosas bien”

A salir del bache: “Debemos corregir porque todavía falta y queremos meternos a la liguilla”.

Falta de minutos: “Yo me he esforzado desde que llegué al Real España he afrontado la decisión que tomé con mucho compromiso y responsabilidad. Este torneo inicie jugando constantemente y estos últimos partidos no he gozado de los minutos que quisiera eso a cualquier jugador le corta el ritmo, pero yo sigo trabajos y dando lo mejor de mí en beneficio del equipo”.

Afectó la eliminación de Liga Concacaf: “En lo personal no me siento afectado por quedar eliminado del torneo internacional. Si fue un golpe duro para lo que nosotros aspirábamos porque no veníamos preparando. No se nos dio y ahora toca enfocarnos en la liga”.