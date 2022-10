¡No los dejaron dormir! Hinchas del Olimpia llevaron serenata al Alajuelense en su hotel de concentración en la madrugada

De acuerdo con información que recoge el medio costarricense Yashin Quesada , los hinchas merengues se centraron a las afueras del hotel a las 2:00 am, realizando una serenata para disturbar a la delegación manuda en sus horas de sueño.

“Yo estaba en un cuarto piso, ahí se escuchó bastante, estuve hablando con unos compañeros del cuerpo técnico, algunos escucharon, otros no, no quisimos ahondar con los jugadores para que no sea un tema que disperse”, contó.

“Fue sorprendente porque pensamos que son prácticas ya habían quedado en la historia”, aseveró el jerarca del Alajuelense.