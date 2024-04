Alex Güity cuenta cómo es pasar de ganar títulos con Olimpia a pelear el descenso con Lobos de la UPNFM

No hace mucho tiempo estaba ganando títulos con el Olimpia desde su trinchera de portero suplente y hoy está luchando por no descender con los Lobos .

”La verdad que puede ser un poco chocante, pero quien tomó la decisión de venir fui yo. Pedí que me prestaran y el equipo accedió. Esto es lo que toca ahorita y siempre trato de afrontarlo de la mejor manera. Sabemos que será difícil, pero mientras no se cierre la última oportunidad hay chances de salvarse todavía”, contó a Diez en la previa del duelo de hoy ante Victoria (7:00 PM).

Acá la preocupación está a la orden del día y eso no se puede esconder. “El descenso es un tema que está allí, uno no puede decir que va a obviarlo. El que no piense en eso es que no le interesa la situación. Yo llego a mi casa a pensar y analizar muchas cosas, así como detalles que han pasado en el grupo y que han llevado al equipo a estar en estas circunstancias”, se sinceró.