Allan Banegas rompe el silencio sobre su pasado en Olimpia y asegura que Victoria no fue un retroceso en su carrera

Desde que me llamaron me gustó mucho por la propuesta que me hizo el presidente. Victoria es un equipo de historia, ahora me siento bien, con las ganas de entrar a la cancha, entregar el máximo y levantar el título.

SU VIDA PERSONAL

¿Cómo fue tu niñez?

Yo no me avergüenzo y nunca olvido de dónde vengo. Cada vez que visito mi comunidad (Estero de Indio) comparto con mis amigos y familia. Mi infancia estuvo bien, vivo cerca de una cancha de fútbol y lo hacía siempre con mis amistades; e igual en la escuela tranquilo con amigos.

¿Siempre fuiste tan culto?

Siempre se recuerdan algunas travesuras entre amigos, pero siempre he sido una persona que le gusta hacer bien las cosas, alguien ordenado. Hoy más que nunca tengo a mi mujer y a mi niña, pienso en un buen futuro por ellos.

¿A qué se dedica tu familia?

Toda esa zona es productora de palma africana. Mi familia trabaja en eso, se levantan temprano cada día para buscar el pan de cada día.

¿Algún pasaje de tu carrera como profesional que haya marcado?

Son varias, en la vida uno tiene sus obstáculos y cosas que te hacen decir -ya no puedo, o no sigo-. Estando en Marathón (2014) llegó el profe ‘Manolo’ había varios entrenando con primera y llegó él a decir que no quería ver a ningún cipote, ahora lo entiendo porque estábamos peleando descenso, pero fue algo que dije -no-, tenía 20 años y no quería regresar a reservas. En ese momento no quería seguir, mis padres me aconsejaron seguir estudiando, pero siempre fui positivo. Al fin y al cabo, campeón con Marathón, capitán y ahora estamos acá.