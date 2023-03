Bajo la lupa: los pecados que cometió Olimpia ante el Atlas y que lo dejaron eliminado. “No miran fútbol mexicano”

“Es una oportunidad muy grande la que se dejó ir y con la ventaja que se tenía. El fútbol mexicano es muy rápido, yo esperaba al Atlas de esa manera y no quedé conforme, Olimpia debió jugar de otra manera, más intensidad, no solo ir a cuidar un marcador”.

“La defensa se miraba muy lenta desconcentrados, no vi un Olimpia compacto en sus líneas, sino que cada uno hacía lo suyo, no me gustó la parte defensiva y en el medio no produjo nada, solo el remate de Jorge Álvarez. La actitud de los jugadores no fue buena, ellos sabían que el partido no sería fácil y quizá uno que otro se confío, no miran el fútbol mexicano”.

“Miré un Olimpia conforme con el resultado que llevaban, no le pusieron no apretaron nunca al Atlas y el único remate fue de Jorge Álvarez. Fue un equipo muy dividido y no compacto como en otra veces”

CARLOS PRONO