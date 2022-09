¡Baile en el Micheletti! Honduras Progreso fue dueño, amo y señor del duelo ante un irreconocible Real Sociedad

Claramente el gol tempranero dejó demasiado impactado al Real Sociedad que no pudo reponerse. Los dirigidos por Mauro Reyes se veían desconcertados, apenas buscando, por ratos, encontrarse en el terreno de juego para llegar al marco de un Honduras Progreso envalentonado, muy decidido a pasar por encima del rival de turno.

SEGUNDO TIEMPO

La pesadilla de los primeros 45 no era un espejismo, realmente no, pues no pasaron ni dos minutos de iniciada la segunda parte (47) y otra vez un descomunal Geovany Martínez volvía a revolcar a la zaga aceite: quiebre hacia afuera, luego un recorte hacia adentro para dejar servidito el balón a Ilce Barahona, que con tremendo derechazo desde afuera del área, marcaba el tercero para un soberbio Honduras Progreso.

Al 58, un agotado y superado en varios tramos del partido, Pedro Gotay, nuevamente no pudo controlar a un inspirado Geovany Martínez, a quien agarró hasta llevárselo al césped para cometer penal y de paso ser expulsado, acción que a los 60 llevó al propio Martínez a anotar el tercero en su cuenta personal y el cuarto de la noche para los rivereños.

Al 68, tras una jugada fortuita, Darwin Diego de la Real Sociedad tuvo un encontronazo que lo dejó inerte necesitando auxilio médico ante la pérdida de conciencia, pero afortunadamente logró recuperarse y el juego siguió su marcha.

Antes de este partido, la serie histórica entre el Honduras Progreso y la Real Sociedad revelaba datos muy interesantes, en 28 juegos los locales de esta noche ganaron en 11 ocasiones, igual cantidad de juegos la Real Sociedad, empataron en seis oportunidades.

Dato que cambió a partir de hoy, pues en el Humberto Micheletti, después de 15 juegos, los rivereños ganaron en 7 oportunidades y la Real Sociedad en 3 compromisos; empataron en 5.