Bengtson rompe el silencio y revela lo que pasó tras bronca con aficionado en Comayagua: “fueron cosas feas, andaba caliente”

“Contento con los tres puntos por el partido de hoy. Ahora con lo que pregunta fue algo feo que pasó en ese momento, soy un jugador que me gusta respetar siempre a la afición, me gusta estar al margen de todo eso, hice mal al responder lo que él me dijo, no volverá a pasar, pero también tiene que entender que a veces uno está dentro de la cancha y le faltan respeto a uno”, comentó Bengtson.

Agregó: “Sale uno afuera de la cancha y también lo quieren hacer, por ahí andaba un poco caliente, le respondí a lo que me dijo, pero no volverá a pasar, eso fue lo que pasó, no me gusta esa clase de cosas, soy un jugador que le gusta estar al margen de todo eso, no volverá a pasar, lo digo por la advertencia de la Liga Nacional, me equivoqué al responder así”.

¿Qué le dijo?, se le consultó: “No voy a decir lo que me dijo, solo fueron cosas feas que no me gustaron, pero reconozco que no fue de la mejor manera”.

Michaell Chirinos contó que Bengtson se disculpó con el grupo tras lo sucedido: “Chirinos es buena onda, siempre le lleva alegría al grupo, es una excelente persona, en los entrenos lo tenemos a la par, hablamos del partido, de la vida, es un buen amigo”.

“Uno aprende de todas esas cosas, son cosas que pasan dentro del fútbol, pero también le digo a ellos que tienen que respetar a los jugadores”, sentenció.