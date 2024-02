Benigno Pineda: ¿Hay argollas? ¿Por qué quiere renunciar de la Comisión de Arbitraje? ¿El próximo árbitro internacional?

- SUS DECLARACIONES -

¿Renunció de la Comisión de Arbitraje? “Nosotros seguimos ahí, tenemos cuatro y medio con opción a no seguir en nuestro cargo por algunas situaciones que no son de nuestro agrado, todavía no es definitivo, vamos a darnos un tiempo hasta el 2 de marzo, donde será la fecha que vamos a decidir si continuamos en ese cargo como jefe del departamento o renunciamos a él”.

Hubo rumores de su salida: “He presentado mi renuncia a la Federación, pero la Federación considera que no es momento que yo me retire del cargo en este momento, estamos en pláticas con Jorge Salomón y Ernesto Mejía para concretar un plan de desarrollo, eso es lo que necesitamos en nuestro país, para ejecutarlo y tener árbitros que nos representen dignamente”.

¿No le calaría dejar el cargo? “Yo no deseo dejarlo porque siento que hay que hacer mucho en el arbitraje, pero estoy poniendo unas condiciones que necesito para poder trabajar un plan de trabajo muy conveniente”.

¿Qué es lo que no le gusta o qué está mal? “No hay situaciones de orden de desarrollo, no hay un reglamento dentro de la Comisión que te permita categorizar los árbitros y qué requisitos deben tener los árbitros para estar en determinada categoría y creo que si no trabajamos en este reglamento, no estamos haciendo nada”.