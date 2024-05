Brayan Beckeles responde a la posible habilitación de Auzmendi y advierte a Motagua: “El sábado Dios nos va a premiar”

“Nanay” respondió sobre la posible aparición de Agustín Auzmendi en el Motagua, el reglamento en contra y la reflexión del no ingreso de aficionados con distintivos de equipos de fútbol. ¿Clasificados o eliminados?

--- CONFERENCIA DE PRENSA ---

Valoraciones previo al clásico

Venimos de un clásico de seis goles, fue un partido emotivo por las cosas que se dieron. Después en estas instancias se viven de esta manera: trabajas todo el torneo y poder estar en la final, después no cambia en nada. Desde que firmas contrato con Olimpia siempre hay que ganar, ganar, no existe otro resultado, el jugador de Olimpia siempre quiere ganar, estamos trabajando para eso. Estoy orgulloso del grupo, es un equipo que corre, mañana no será la excepción y tengo la fe que mañana será un gran día para nosotros y que Dios nos pueda guiar con la sabiduría y poder ganar.

¿Cómo se imagina el duelo de vuelta pensando con el reglamento en contra?

Es un partido bonito, la gente ha ido bien y ha podido salir bien del estadio, es un punto positivo, los partidos son abiertos. Al final es esperar un estadio lleno porque ellos son locales, pero el lugar donde esté el olimpista siempre se va a sentir y que desde casa o donde toque estar, seremos un solo sentimiento, sé que podremos lograr la clasificación a la final.

¿Qué escenario ven, clasificados o eliminados?

Tengo el mejor grupo hombre por hombre acá. Sé lo que cada uno puede dar, lo que cada uno quiere, no importa quien juegue, todos nos apoyamos, ese es el escenario de ver a Olimpia en la cancha; son 11 que van a entrar, pero todos los que estamos fuera y no convocados vamos por el mismo objetivo y sueño. Hemos trabajado hasta el día de hoy para el que le toque jugar haga las cosas bien, y el día sábado Dios nos va a premiar, siempre seguir siendo nosotros, nadie de aquí nació en cuna de oro, todo ha costado y cuando te cuestan las cosas más sentimiento le das.

¿Qué reflexión tiene de que nadie puede ir con camiseta blanca al estadio?

Es algo complicado por todas las circunstancias que veníamos pasando. Creo que lo dije al principio: parte positiva es que había bastante gente en el clásico pasado, no hubo problema. Había gente de Motagua acá y gente de Olimpia. Al final todo salió bien, fue un partido bonito. Con tal que todo salga bien, y si entra pura gente de Motagua, esperemos que el estadio esté lleno, no importa los costos, pero con la situación del país es complicado. Si entra pura gente de Motagua, mientras no haya pleitos y muerte, el fútbol es una bendición de Dios para toda la gente que lo vea.

En lo personal, ¿cómo los vive y el talismán de los títulos de Olimpia?

Estoy listo y preparado si me toca un minuto y me toque apoyarlos de afuera. Hoy tengo un trabajo y comparto con jugadores que he visto crecer demasiado rápido. Por eso digo, si me ponen a escoger siempre escogería al mismo grupo, sé que cada uno saben lo que tenemos que hacer.

Olimpia recibió tres goles, eso no es común, ¿qué pasó y Motagua puede recuperar Auzmendi?

Nos preocupa porque son tres goles. Al final un clásico siempre trabajamos para estar la meta en cero, tenemos a Caracol y la defensa. Pero ni ganando el miércoles te daba la llave para clasificar, siempre faltan 90 minutos, puede pasar cualquier cosa, la llave está abierta. Nosotros cada uno está listo para enfrentar a Motagua. Motagua no significa un solo jugador, significa todo. Al final si te das cuenta ellos hicieron tres goles y el goleador no jugó. Lo que pase si lo habilitan o no, no tiene que pasar de nuestro trabajo, de nuestro proyecto para el partido que Olimpia siempre piensa en el rival.