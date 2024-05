¿Fracaso si no son finalistas? Édrick Menjívar dice que son favoritos previo al Motagua-Olimpia: “Es el ADN de nosotros”

”Caracol” detalló que son favoritos ante cualquier rival, habló de la localía del Motagua, del posible retorno de Agustín Auzmendi y de los cambios que habrá para el segundo cotejo, ¿fracaso si no son finalistas?

--- CONFERENCIA DE PRENSA ---

¿Qué deben mejorar para poder pasar a la final de acuerdo al duelo de ida?

Es un partido donde pudimos haberlo liquidado, pero se nos complicó. Una desatenciones en el balón parado nos terminó pasando factura y ellos aprovecharon ese. Entonces, seguramente mañana en ese sentido se cometerá menos errores.

Tres disparos, tres goles, ¿cómo ha trabajado para mejorar?

A mí no me gusta recibir gol, peor en un clásico y aparte tres, pero son instancia, a veces toca. Pero estamos con la mente enfocada y tranquilos, porque estamos en la misma condiciones. La meta es salir a ganar, esto siempre ha sido así, no solo en esta instancia. Seguramente, desde el primer minuto se mirarán esas ganas.

¿Cómo se imaginan el partido de mañana por el reglamento en contra?

Un partido intenso donde nadie quiere ganar. Ellos van a querer aprovechar eso, lo tendrán en mente, querrán aprovechar la localía. Pero nosotros estamos tranquilos, estamos enfocados que vamos a salir a ganar, no hay mañana. Mañana es una final para nosotros.

Sigue la moneda en el aire, ¿qué tan distinto será este partido?

Que la gente siga creyendo en nosotros como siempre lo han hecho, durante toda la historia de Olimpia la gente nos acompaña siempre, mañana ocuparemos el apoyo de ellos, mañana será un clásico donde ninguno quiere regalar nada, donde nos enfrentamos a un equipo bien dirigido con buenos jugadores.

Motagua recuperaría a Auzmendi, ¿qué piensa de esto que se ha hablado?

No estamos al tanto de ese dato, pero tratamos de no enfocarnos tanto en el rival, sino que nos preocupamos por nosotros y en lo que podemos lograr nosotros.

¿Qué no le puede faltar a Olimpia para estar en la gran final?

Creo que el equipo tuvo muchas cosas buenas, pero las desatenciones en el balón parado no es normal, pero ahí ajustar más eso, pero el equipo estuvo bien.

Otro empate es malo por el reglamento

Sí, sabemos que existe esa posibilidad, estamos conscientes que ese siempre ha sido el reglamento. Si empatamos y quedamos fuera no lo pondremos como excusa, porque sabíamos el reglamento, no puede ser excusa.