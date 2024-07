Brian Visser revela cómo se vive la Copa América en Honduras y que busca en la Real Sociedad: “Messi me gustó en el mundial”

El habilidoso volante argentino tuvo un paso por el Vida de La Ceiba y Potros de Olancho, pero sus actuaciones si bien es cierto no fueron malas, no le alcanzaron para consolidarse.

Tocoa es un poquito más lindo que Olancho, allá hace más calor. La Ceiba es otra cosa, mucho más bonita. Pero yo me adapto a todo, en ese sentido no tengo problemas. Estoy tranquilo aquí.

El profe ya me conoce, me ha hecho jugar por derecha y por izquierda, pero también me ha hecho jugar jugar suelto donde yo me siento más cómodo. Me gusta ser opción de pase, andar con la pelota, jugar el mano a mano y crear situaciones de gol como lo hice en el Vida, el club que me tocó mostrar las cosas buenas mías.

Sí, no es fácil dejar la familia y adaptarse a otro país. Aunque dependas, si eres extranjero y juegas dos partidos cada mes obviamente te diré que no.

¿Cuáles son las posibilidades de Argentina de ganar la copa?

Después de ganar la pasada Copa América y el Mundial siempre es candidato. Pero también hay equipos muy buenos como Colombia, que ha armado una buena selección, lo mismo que Uruguay con Marcelo Bielsa.

¿La actuación de Messi en esta Copa América te ha llenado?

No, la actuación que más me gustó de Messi fue en el Mundial, apareció en el lugar y en el momento más importante para todos los argentinos. De ahora en adelante tenga la actuación que él ya cumplió, nos hizo felices a todos los argentinos.

¿Cómo es vivir la Copa América en Honduras?

Yo lo vivo más tranquilo, el Mundial si lo sufre. Perdimos el primer partido y luego había que vencer a México y Polonia, todas eran finales.

¿Cómo califica tu paso por el Vida y Olancho?

Por el Vida tuve un buen paso, lamentablemente después se vino el problema que hubo con la directiva y eso fue una lástima porque si eso no hubiera sucedido el Vida no estuviera en segunda división. Estando ahí trato de hacerlo mejor. Luego se vino el tema de la demanda que nadie lo entendió pero nadie estuvo en mi lugar y el de mis compañeros, no teníamos ni qué comer ni me podía ir a mi casa.

Con respecto a Olancho me costó jugar porque la Vida no daba el finiquito, quería que volviera al club. Me perdí toda la primera ronda porque después la Liga tampoco me habilitaba, después tuve un problema personal con mi mamá y como que mentalmente no estaba bien.

Estaba con mucha expectativa en Olancho, un club que se arma para competir pero me pasaron muchas cosas en contra y eso afectó mi rendimiento, una lástima.

¿Me imagino que quieres consolidarte aquí?

Obviamente. En la Vida si hubiera jugado todo el año me hubiera consolidado, mi ilusión era saltar a un equipo grande pero fue difícil por lo que te explique.

¿Cómo te imaginas el próximo campeonato?

Va a ser difícil como todos. El torneo pasado Motagua mereció un poco más pero todo se le escapó en ese partido de semifinal que perdió sobre la hora contra Olimpia. Olimpia es el gran favorito sin descartar a Motagua y Marathón. Olimpia es como el Real Madrid, le va ganando y en los últimos minutos te cambia todo, eso tiene que ver con la jerarquía de su técnico y sus jugadores.

¿Cuál es el mejor jugador de los últimos torneos de la Liga hondureña para ti?

Hay varios, me gusta bastante la clase de Alexi Vega pero también está Chirinos.

¿Hay algún técnico en particular de la Liga que te gustaría que te dirigiera?

Obviamente, después de Vargas me gustaría ser dirigido por técnicos como Pedro Troglio, Diego Vázquez o Hernán la “Tota” Medina.

