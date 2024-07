Futbolistas del Real España no piensan en otra cosa que no sea salir campeón: “Peleamos por el título”

“Ya conocía a Carlos Small, lo venía siguiendo, he tenido una buena conversación con el profe Campos. Soy aguerrido, no me gusta dar ninguna pelota por perdida y espero poder ser así con el club”, decía.

“Es una buena liga, los equipos son muy buenos, aguerridos por las bandas, y yo he visto bastante panameño que han venido, también sabemos que el fútbol es difícil y a los panameños nos gustan los retos difíciles”, exteriorizó el jugador canalero.

Luego de eso, pasó por los micrófonos de DIEZ el mediocampista Jack Jean Bapsitste, que se mostró feliz de jugar en San Pedro Sula con el Real España, ciudad de donde es originario.

“Este es un nuevo reto que lo tomo con la mayor motivación y responsabilidad de asumirlo, quiero hacer las cosas bien. El profe me ha dicho lo que quiere de mi y espero no defraudar; yo solo pienso únicamente en ser campeón porque ya sé lo que es jugar en clubes grandes”, adujo.