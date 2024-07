Bryan Moya da la fórmula para frenar al Olimpia de Troglio y es claro: “Nos pagan para ser campeones”

Bryan Moya es uno de los futbolistas que se siente en deuda con la afición del Real España. Llegó como gran goleador, pero apenas marcó un gol en el torneo pasado. En este nuevo campeonato espera que las cosas le salgan de mejor forma.

“Me siento muy bien, el grupo sigue como terminó, unido y fuerte, y creo que esta pretemporada nos servirá a todos porque cuando llegamos en enero, me incluyo, no completamos bien la pretemporada y esto nos ayudará mucho”, comenzó diciendo en el MediaDay que el club aurinegro planificó para este martes.

“Estamos haciendo lo que el profe quiere que hagamos, es el primer partido, no es para alarmase. El profe me dice que siga haciendo lo que vengo haciendo, me ha pedido hacer otros movimientos y ahí iré agarrando la forma que él pide”, dijo respecto al empate 0-0 en el amistoso ante CD Choloma.

Moya sabe que no tuvo su mejor torneo, pero toda la confianza que la directiva ha depositado en él la quiere retribuir a base de goles y buenas actuaciones. “Como he venido siempre metiendo goles, me siento con esa presión de que tengo que hacer mejor las cosas esta temporada en Real España. Espero culminar bien esta pretemporada y demostrarlo en el torneo”.