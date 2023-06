Bryan Beckeles se confiesa con Costly, su amistad con Diego Vázquez, la pelea con Troglio y el dardo a la Selección de Honduras

Entre los temas no olvidó contar las razones de la pelea con Pedro Troglio y su amistad con Diego Vázquez, técnico de la escuadra catracha.

SU CONVOCATORIA A LA H

“Ni sé, Diego es mi amigo, yo me concentré con él, la diegona jajaja. Es una gran persona, en lo otro yo no me meto. Yo voy a opinar cuando las cosas no me parecen, siempre he dicho que en la Selección deben estar los mejores, no importa la edad”.

DARDO A LA SELECCIÓN

”Siento que eso le está faltando en la Selección, manes que sean maduros y que sepan como guiarte. Cuando yo llegué a la H estabas vos, Wilson, David. Yo era un privilegiado de estar ahí”.