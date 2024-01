Bryan Beckeles rompe el silencio sobre su futuro en el Olimpia y la decisión que estaría tomando: “Hay ciclos que se rompen”

Beckeles asistió a un almuerzo de campeón que preparó el vicepresidente del Olimpia, Carlos Cruz, donde estuvieron presentes todos los futbolistas y cuerpo técnico del club.

Pese a no tener contrato con la institución y estar entrenando con el club, el defensor disfrutó con sus compañeros a la espera de poder definir su futuro.

¿Cómo te encuentras ante esa situación que no has firmado?

Bien, compartiendo y disfrutando de la pretemporada que estamos haciendo, Al final empezó el torneo, no lo hicimos de la mejor manera porque se quería ganar, pero enfrentamos a un gran rival, pero voy a seguir disfrutando los entrenos.

¿Qué pasa que no has logrado llegar a un acuerdo con el Olimpia?

Son pláticas nada más, lo hemos hecho dos veces y ahí estamos en eso y ver qué es lo que nos conviene a nosotros y a ellos. Al final siempre ha sido acá y con Osman (Madrid) siempre hemos hablado y nos hemos entendido, esperemos que esta vez no sea la excepción. Pero siempre hay ciclos que se rompen y momentos que te tienes que hacer a un lado. Uno no debe pensar que tiene que estar eternamente, pero siempre agradecido.

¿Pero hay posibilidades de renovar el contrato?

Ellos ya me han hecho oferta, yo les he dicho lo que yo quiero, pero al final es un diálogo, estamos en la negociación y ver si se da bien, sino entendemos. Yo estoy tranquilo porque he estado entrenando de la mejor manera.

¿Te gustaría cerrar tu ciclo en el Olimpia con un nuevo título?

No he pensado nada de eso. Troglio lo ha dicho que le ayudo mucho en el equipo cuando me ha tocado jugar, pero esto es de rendimiento. No me acuerdo el último partido que he perdido en la liga cuando he jugado con el Olimpia. Yo tengo el apoyo del profesor, pero veremos que sucede.

¿Son pocos los días que tienes para confirmar si sigue o no en el Olimpia?

Sí, en estos días tiene que ser, ya no hay mucho tiempo y espero que sea ya y estar para que el profe cuente con uno.

¿Sólo tienes hasta el 31 de enero para tener una decisión o tienes otras opciones?

Al final si sale que me quedo o voy libre, se verá lo demás. Siempre hay puertas abiertas y hay que estar tranquilo, yo me mantengo bien y entrenando. No puedo adelantarme y espero que ambas partes lleguemos a un acuerdo.

¿Qué piensas de la llegada Andy Najar al Olimpia?

Andy es un gran jugador, un bonito reto para él que nunca había jugado en Honduras, es un sueño y va a vestir la camisa del más grande de Honduras. Siento que él está a la altura de esos retos y que pueda disfrutar y volver a ese nivel que tenía cuando no se lesionaba.

¿Lo ves más complicado de vencer a Olimpia con estas piezas como Najar y Chirinos?

Aquí no solo es Olimpia, también está España, Marathón, Potros, Victoria, Vida, todos se han armado bien. Este inicio hubo varios goles y es bonito ver un torneo en el que todos puedan ganar.

¿La opción de ir al Olancho es real?

No te puedo decir nada, yo te puedo decir que solo he estado hablando con Olimpia, ya cuando se de la oportunidad que si se hace o no, voy a escuchar las demás opciones. Hoy estoy entrenando con el equipo.

¿Hay Bryan Beckeles para rato?

Ya lo he dicho que cuando me sienta sin ganas y que no disfrute de los entrenos, ese día será el momento de hacerse a un lado, pero hoy por hoy entreno de la mejor manera y me pongo al ritmo de los demás. Aguantarle los entrenos a la vieja (Pablo Martin) es bravo y le pueden preguntar a él y que Troglio te respalde.

¿Tu cierre de carrera lo deseas hacer en el Olimpia, donde has ganado muchos títulos?

No sé qué pasará hoy o mañana, depende de lo que se me cruce por la mente y lo que Dios me ponga en el corazón. Dios sabe cuándo me hará a un lado y mientras tanto soy un luchador.