Buba López rompe el silencio tras renovar con Real España: “No estoy regresando, yo nunca me fui”

Luis “Buba” López es un tipo al que no le gusta la polémica, no suele hablar con los medios y prefiere mantenerse al margen de la vía pública.

El portero del Real España protagonizó una novela con su equipo al rehusarse a renovar su contrato hasta el pasado lunes, esto para aguardar por una salida al extranjero que no se concretó.

Tras incoporarse a la pretemporada de la Máquina, el arquero titular de la Selección de Honduras compartió un instante ante los micrófonos del club aurinegro, que celebró este jueves su aniversario 93.

“¿Cómo te sientes de regresar al Real España?”, se le consultó.

“Estoy contento, feliz, pero quiero aclarar que no estoy regresando porque simplemente nunca me fui. Si bien es cierto no tenía contrato, siempre me sentí parte del club”, respondió Buba.