Voz autorizada: Carlos Pavón señala a su candidato para ganar el Apertura 2022 de la Liga Nacional

Este fin de semana arranca el Apertura 2022 en Honduras y los equipos ya están listos para pelear por el título. Clubes como Real España, Olimpia, Marathón y Vida se han reforzado para evitar que Motagua logre el bicampeonato.

Así se jugará la primera fecha del Apertura 2022 de Liga Nacional

A pocas horas para inicie el torneo, el histórico Carlos Pavón dio su opinión y señaló al candidato que podría coronarse. Pese a que lanzó críticas por el nombramiento de Héctor Vargas, la ‘Sombra’ no tiene dudas de que el equipo de sus amores lo tiene todo para dar la vuelta olímpica.

‘‘Real España. No me lo preguntes dos veces. Vargas tiene buen equipo, lo demostró el torneo pasado, llegó a diez partidos con victorias consecutivas, pero lo más importante era el título, que no lo logró”, comentó el exdelantero a los ‘Dueños de la Cancha’.

‘‘Ahora comienza con nuevas expectativas, tienen un buen plantel, veremos que nos muestra este equipo. No escuché que haya tenido amistosos importantes o alguna gira por ahí. La máquina ya está aceitadita’’, añadió.