¡Finalmente castigado! Salomón Galindo, secretario de la Liga Nacional, es suspendido por el escándalo del Platense

Esto acontece a la denuncia impuesta por el Club Deportivo Victoria el 20 de septiembre del 2021 donde solicita a la Comisión Nacional de Disciplina pérdida de puntos para los equipos Real Sociedad y Honduras Progreso que no presentaron en tiempo y forma su “cuota de participación ” para el torneo Apertura 2021 lo que significaba una rebaja de puntos hasta la fecha en que mostraron sus fondos a la Liga, de acuerdo al reglamento.

Los escualos inculparon a Salomón Galindo respecto a que brindó una compensación a los equipos en cuestión para cubrir dicha responsabilidad, algo que no se contempla en el reglamento para hacer efectivos sus pagos de la cuota.

“Sancionar con una reprensión al resto de los integrantes de la actual Junta Directiva de la Liga Nacional, particularmente a su Presidente (Wilfredo Guzmán), por no asumir con diligencia y alto sentido de responsabilidad el buen manejo oportuno del presente caso, incurriendo en corresponsabilidad al ratificar a posteriori, los procedimientos administrativos irregularesrealizados por su Secretaria General”, añadieron.

“Sancionar al señor José Salomón Galindo con la suspensión de su cargo, por un periodo de TRES MESES calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación (27 de diciembre) de la presenteresolución, en virtud de haberse comprobado su responsabilidad directa en la toma de decisiones administrativas inconsultas, que permitieron que los clubes Honduras Porgreso y Resla Sociedad eludieran temporalmente, el estricto cumplimiento del pago oportuno de su participación en el Tomeo2021-2022, teniendo igualmente en cuenta que la comisión de Ética de la Fenafuth, no ha ejecutado hasta la fecha ningún acto tendiente a corregir la conducta del secretario, tal y como lo estableció el comité ejecutivo al remitirlo a dicha comisión en su resolución administrativa”, menciona el escrito.

- Buscará apelar -

“Hay algo que está en contra mío, de manera personal, no tiene nada que ver con la institución. En este momento tengo que analizar la resolución para apelarla, tengo mis derechos y me voy a defender. Me sorprende porque es una situación que ya pasó. El mismo club que se consideró perjudicado, el Victoria, desisitó su denuncia, aceptando que todo lo que pasó fue correcto”, declaró Salomón Galindo al programa Fútbol y Pasión.

“No entiendo por qué dan esta sanción hasta estas horas, también es extemporánea porque ya terminamos un campeonato, ¿por qué no lo hicieron antes? Sino que hasta el día que se está haciendo la programación del siguiente torneo (Clausura 2023)”, cerró.