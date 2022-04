OFICIAL: ¡Platense desciende a la Segunda División tras no ser apoyado en la reunión finalizada de la Liga Nacional!

Platense es el nuevo descendido a la segunda división. En la cancha descendió, y en la mesa no pudo salvar la categoría. Liga Nacional no dio por válido su alegato, más que todo porque Victoria declinó seguir con la demanda.

🚨¡POR SEGUNDA VEZ EN LA ÚLTIMA DÉCADA! El Platense consume su tercer descenso de la Liga Nacional de Honduras tras no...

2:45 PM: Tras poco más de tres horas de discusión, la Liga Nacional, por votación, determinó apoyar al secretario Salomón Galindo y anuló el caso tras la desestimación del Victoria en la denuncia. Platense recurrirá a la Comisión de Apelaciones, pero su relegación es inminente ya que no sería ayudado en el ente.

12:55 pm: ¡CONFRIMADO! Directivos Javier Martínez de la Real Sociedad y Fernando Ávila del Honduras Progreso afirmaron a DIEZ , en el receso de almuerzo de la reunión, que la resolución fue positiva para ambos clubes; no habrá reducción de puntos, por lo que el Tiburón perderá la categoría.

11:39 pm: Sigue la reunión de los dirigentes de la Liga Nacional.

11:25 pm: ¡ATENCIÓN! Victoria no seguirá con la demanda y lo que suceda hoy allí muere. El club ceibeño aceptará lo que se decida hoy.

11.20 pm: Ya con la reunión iniciada llegaron los representantes de Honduras Progreso, Elías Nazar y Fernando Ávila.

11:15 pm: Con todos los representantes de los 10 equipos está en plena discusión el tema del descenso en Liga Nacional. Rolin Peña de Marathón fue el último en llegar

11:06 pm: Por parte del Honduras Progreso no llegó nadie, por eso Charly Zúniga, reconocido técnico en ligas menores, los está representando en esta reunión.

10:55 pm: Si al final no hay un consenso o no se define la situación, la última jornada, es decir, la fecha 18 del Clausura-2022 no se llevará a cabo.