Si Liga Nacional no resuelve el problema de los puntos de Real Sociedad y Honduras Progreso, la última fecha podría no jugarse

Llegando a la fecha 17 del campeonato Clausura-2022 y con tres equipos que peleaban por no descender, increíblemente el fallo todavía no llega. Se esperaba que el lunes dieran la resolución, pero el secretario de la Liga, Salomón Galindo, que es parte clave en todo este dilema, giró una carta explicando que la misma se llevaría a cabo el miércoles.

Lo cierto de todo es que aún no hay consenso y si no se logra, la ´jornada 18 podría no realizarse ya que no se puede jugar sin que este litigio quede consumado y decidido.

Uno de los dirigentes que salió al paso y habló sobre ello fue el vicepresidente del Marathón, Rolando Peña. “Tal y como está ahorita no sabemos nada y es una de las posibilidades que existen que de repente el calendario se alargue y las fechas sean prolongadas”.

Mañana mismo, si se resuelve este impasse, se acordarán los horarios de la jornada 18, que de forma anticipada se conoce que será el sábado 30 de abril a las 7:00 de la noche. La Liga lo oficializará mediante circular.