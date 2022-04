Manuel Keosseián adelanta que tiene tres lesionados de los titulares que jugaron ante Real España; quemará cambios al reinicio del juego

Cómo se prepara Marathón para el juego pendiente: “Por suerte ayer pudimos lograr e triunfo y concretar las opciones que habíamos tenido en otros partidos y no lo habíamos podido concretar. Siempre un triunfo tonifica y más que nada de la forma, fue muy buena la del equipo, así que nos estamos preparando, simplemente queda recuperarse hoy los que jugaron y ver cómo armamos el equipo porque tenemos cierta dificultades. Este es un partido muy especial porque hay que repetir los mismo 21 que tuviste y nosotros tenemos tres lesionados y alguno de los muchachos que hoy están siendo titulares en ese partido no estuvieron en el plantel, tenemos una serie de cosas que las vamos a evaluar pero no va a ser excusa para nada porque tenemos que ganar ese partido, remontar ese resultado adverso”.

El timonel charrúa adelanta problemas en la alineación, pero no pone pretextos ante eso. Keosseián aduce que el partido se tiene que jugar sí o sí y no le pone trabas al mismo a pesar del impasse.

Cambios de inicio: “Ya va haber tres cambios seguros, o sea, vamos a empezar el partido y nos van a quedar dos cambios nada más. Hay tres jugadores que no van a estar. Elmer Güity, Mario Martínez y Bryan Barrios es el otroy después hay unos muchachos que jhugaron ayer que no estaban en ese partido, pero es un clásico y es un juego que lo estamos esperando con muchas ansias porque esos tres puntos nos darían la posibilidad de estar cerca de la clasificación”.

¿Le modifica la pizarra los tres cambios?: “Pero ya vamos 29 minutos, sí me gustaría tener los cambios pero ya está. El equipo en estos partidos y en los que perdió, mostró cosas interesantes, principalmente en la parte ofensiva. Los muchachos que van a entrar vieron el trabajo que están haciendo sus demás compañeros. Tenemos la ilusión de ganar el partido y creo que tenemos con qué”.

¿Preocupa que aún no se sabe dónde se jugará?: “A mi no. Si hay dos arcos, las medidas reglamentarias, yuo juego en cualquier cancha, la verdad que no me preocupa para nada. Nosotros estamos para jugar donde sea y donde la Liga o Real España diga”.

¿Le preocupa este Real España de Vargas?: “Bueno, es el equipo que va primero, pero es un equipo más y es un clásico, Marathón ha sabido ganarle muchos partidos al Real España yendo primero, segundo o tercero, así que, respeto sí, eso sí, van primeros y tiene buen equipo pero nada más que eso. Marathón le puede ganar como ha pasado muchas veces”.

Dependen de sí mismos para clasificar: “Es que nosotros tenemos la ventaja de los seis puntos, quiere decir que si logramos los seis puntos estamos clasificados, capaz que logrando cuatro, pero la mente nuestra ir por los seis puntos, primero el del miércoles y después el otro”.

De un 6-0, ¿qué valoraciones podría sacar?: “Ellos quedaron con 10 y nosotros nos pusimos 1-0, pero en el primer tiempo tuvimos para liquidar el partido, después quedaron con 10 y enseguida les hicimos el segundo, se desmoronaron ellos. Creo que fue positivo lo nuestro. Repetimos lo que hicimos en Cortés, que lo único que nos faltó fue hacer los goles, después hicimos todo parecido a lo de allá”.