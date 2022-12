Orinson Amaya habla de los fichajes de Marathón, de las bajas y aclara si están interesados en Benguché

Amaya no tuvo problemas en hablar de Yeison Mejía, jugador lució los colores de Real España el pasado torneo y quien también suena para jugar con Motagua.

El presidente del Marathón aclaró el tema de las salidas del equipo de cara al torneo Clausura 2023. “Hasta el momento solo el jugador Bryan Barrios es que no continúa con nosotros y todavía no tenemos alguna otra baja. Todos los demás jugadores están con contrato”, especificó.

El presidente Orinson Amaya, dejó clara la situación sobre algunos delanteros que sonaban para el club como son Josué Villafranca y Jorge Benguché: “Lo de Benguché son especulaciones, ya sabemos como son las redes sociales, pero no es nada concreto y no es petición del profesor Salomón Nazar. Sobre Josué Villafranca no hay interés, adelante ya tenemos suficientes jugadores con las incorporaciones de los fichajes que vienen”.