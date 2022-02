Hora y quién transmite el cierre de la jornada 5: Real España a recomponer el rumbo y Marathón va por el liderato del Clausura

A las 4:00 de la tarde el Honduras Progreso recibe en su campo al Marathón. Los verdes quieren seguir prendidos en el liderato y alcanzar en puntos al Victoria, que ayer sumó los tres puntos gracias a que la UPNFM no se presentó.

Por su parte, la Máquina llega sin entrenador titular tras el despido de Raúl “Potro” Gutiérrez, en el banquillo de la Máquina estará el interino Edmilson Soto.

En Puerto Cortés, el Platense tendrá una gran oportunidad para seguir sumando puntos e ir saliendo del último lugar en la tabla del descenso. El Tiburón chocará el domingo (5:00 pm en el Excélsior) ante un golpeado Vida, que cayó ante Olimpia el miércoles y que tiene muchas bajas por el covid-19.

Todos los juegos de este domingo serán transmitidos por la compañía de deportes Tigo Sports.

PARTIDOS

Honduras Progreso vs Marathón (4:00 P.M)

Real España vs Real Sociedad (5:00 P.M)

Platense vs Vida (5:00 P.M)