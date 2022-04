Comisión de Ética de Fenafuth decidirá un posible castigo a Salomón Galindo, Secretario de la Liga Nacional

En lo que respecta a la confusión que originó este conflicto administrativo, el directiva explicó lo siguiente.

“La Liga Nacional le debía 390 mil lempiras a cada uno de los equipos y los clubes solicitaron que se les rebajaran de ahí el valor de la cuota de participación. Fue una cuestión dentro de los marcos administrativos. Con esto se dar por terminada la instancia administrativa y queda en firme la resolución tomada”.

Sobre la determinación de dar por descendido a equipo escualo. “Platense en lo deportivo no sumó la cantidad de puntos necesarios y al final del torneo es el descendido”.

Galindo también se refirió a la resolución que les había mandado la Fenafuth, donde incluye un posible castigo. “Las recomendaciones que dieron fue que la Liga Nacional tomara la determinación, se analizó punto por punto y hasta el que dice que se va a denunciar al Secretario ante la Comisión de Ética. Entiendo que al ser ratificado por la Liga Nacional, ya no hay razón para ir a la Comisión”.

Y asegura. “Sabemos que en el ambiente que vivimos no se puede quedar bien con todo mundo y mientras esté haciendo el trabajo con lo que dicen los procedimientos, no hay más que aguantar esas críticas, pero estoy con la conciencia tranquila”.

El Secretario de la Liga Nacional considera que trayectoria en la Liga Nacional ha sido destacada, situación que lo deja bien parado ante la Comisión de Ética de Fenafuth.

“Ir a la Comisión de Ética no era prudente, ni compatible con los servicios que le he prestado al fútbol. Falta comunicarle la resolución al Comité Ejecutivo y ellos definan si se va ir o no. Eso suena como que fuera algo de lo que uno no va a salir. Ahí lo que se toca en trayectoria, incidencias, fallas anteriores. Yo estoy tranquilo”.