Rolin Peña revela cómo votaron los clubes sobre el descenso y las posibilidades de jugarse con 12 clubes en el Apertura

Luego de concluida la reunión de la Liga Nacional, donde se definió el tema del descenso, los directivos de los clubes explicaron los detalles internos que se dieron en la misma.

Rolin Peña, vicepresidente de Marathón, fue uno de los que reveló los aspectos que llevaron a determinar el descenso para el Platense de Puerto Cortés.

“La sorpresa fue hoy que se recibió el disentimiento por el club Victoria, donde renuncia a continuar con el proceso y eso cambió todo los papeles y terminó con una votación en donde se ratifica lo que la junta directiva de la Liga Nacional había dado por bueno, el informe presentado por la secretaría”.

El directivo del Marathón reveló los integrantes de los clubes que podía votar a la hora de definir el tema del descenso y la misma se dio de esta manera.

“Habían muchas partes interesadas, pero no todas podían votar, así que únicamente cuatro clubes pudieron hacerlo en los cuales Marathón no estuvo presente, pero Motagua y Vida votaron a favor por el correcto informe, se abstuvo la UPNFM y la presidencia de la Liga no pudo”.