¡Con tres bajas! Motagua se olvidó de la paliza al Marathón y viajó a República Dominicana para debutar en la Liga Concacaf

El elenco motagüense tras el triunfo de ayer por la tarde en el Nacional, en horas de la noche se trasladaron hasta San Pedro Sula para volar hoy a las 6:00 am rumbo al Caribe .

Luego de su presentación internacional, los dirigidos por la Tota Medina no podrán perder mucho tiempo ya que tendrán que volver porque el sábado los espera la UPN en juego por la quinta jornada del Apertura-2022.

Ya el próximo miércoles 24 de este mismo mes el club azul recibirá la visita de los dominicanos en suelo capitalino por la vuelta de los octavos de final.

Olimpia y Real España, los otros dos representantes de Honduras en esta edición de la Liga Concacaf, también tendrán actividad esta semana. La máquina juega el jueves en el Morazán a las 4:00 de la tarde contra el Cartaginés de Costa Rica y los leones viajarán a Guatemala para chocar contra Municipal el mismo jueves a las 6:00 pm.

- DOS SENSIBLES BAJAS -

Motagua no podrá contar con dos titulares para este encuentro contra el Cibao. El primero es Juan ‘Camellito’ Delgado, quien fue expulsado en la pasada final de este mismo torneo contra Comunicaciones y por ende no está disponible.

El otro es el también mediocampista Héctor Castellanos, quien se lesionó ayer en el duelo frente a Marathón y no realizó el viaje. De igual forma Mauro Ortiz, último fichaje del los emplumados no está disponible ya que el pase internacional no ha llegado.