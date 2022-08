Manolo Keosseián se desahogó tras la derrota ante Motagua: “Me siento avergonzado del partido que hizo el equipo”

El Marathón dejó escapar la oportunidad de sumar una victoria más en el torneo y más bien recibió una goleada 4-1 ante Motagua que se quedó con un hombre menos desde la primera parte del encuentro.

Tras finalizar el partido, el técnico del cuadro verdolaga, Manolo Keosseián, no se escondió y salió al paso para analizar lo sucedido con su equipo.

“Empezó el partido de buena manera para nosotros con un gol, diez ellos, pero después vino lo que todo mundo pudo observar. Motagua fue superior, el equipo nunca tuvo un partido más allá de cualquier error que se pueda cometer; fue una tarde mala y como entrenador de Marathón me siento avergonzado del partido que hizo el equipo, quiero pedirle disculpas a la afición del Marathón”.

Y agregó: ”Esto no es el reflejo de lo que nosotros queremos en el equipo, no hay muchas explicaciones, el club jugó mal partido y hay que levantarlo nosotros porque no hemos sido dignos de vestir la camiseta de Marathón”.

Motagua no sólo hizo la hombrada con diez hombres, también remontó y le dio una paliza al Marathón

Manolo se mostró dolido, pero con la serenidad de la experiencia para reconocer que el rival los superó a pesar de tener la ventaja en el terreno de las acciones.

”Hay que felicitar a Motagua que hizo un gran partido con 10 jugadores y ha sido un cimbronazo fuerte para nosotros. No esperaba este rendimiento, ahí está en resumidas cuentan y el equipo no estuvo a la altura de lo que tiene que jugarse y con la ventaja de haber anotar y el rival quedarse con 10. Yo soy un hombre de lucha, pelea y en este momento difícil hay que sacar el equipo adelante con trabajo y convencimiento. Hoy fue duro y pocas veces me ha pasado tener un rendimiento de un equipo de esta manera”.

El timonel del Monstruo fue un poco más allá y enfatizó que. ”Hubo un solo equipo en la cancha y fue Motagua, buscar una explicación en este momento, no me quiero apresurar, estoy preocupado por lo que pasó esta tarde. El partido no lo podemos cambiar, queda pensar en lo que viene y levantarlo en lo anímico. No estuvimos a la altura y verdaderamente sentí vergüenza de este partido”.