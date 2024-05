Samudio señala las claves para la hazaña con Marathón en la final: “Nos sentimos capaces de jugarle de tú a tú al Olimpia”

Samudio también aseveró que en Marathón están tranquilos a pesar de ir perdiendo en el global, pero señaló que van paso a paso de cara a la vuelta en el Yankel Rosenthal.

¿Su mejor decisión fue llegar al cuadro verdolaga hace dos años? ¿Claves para lograr el objetivo?

--- CONFERENCIA DE PRENSA ---

¿Qué representa para César Samudio jugar esta finalísima ante Olimpia?

Ese era mi reto, llegar a un club extranjero y poder ser titular, tener la mayor cantidad de partidos posibles, aquí en Marathón he encontrado eso, una estabilidad, se me ha dado bien la ciudad, el grupo, la afición. Por ahí pasan las claves donde me he encontrado bien, espero se me sigan dando las cosas en Honduras.

¿Cómo está el grupo para la final vs Olimpia?

Ya hicimos las correcciones, ya pasamos la página, tenemos un compromiso por la victoria, vamos paso a paso y esperar que sea una gran fiesta, que las cosas se nos van dar.

¿Su mejor decisión fue llegar al Marathón hace dos años?

Sí, siempre llegar a un país del extranjero y alcanzar la final dice mucho, se siente, llegar a una final es muy bonito. Ahora nos sentimos capaces de jugarle de tú a tú al Olimpia en casa y hacer las cosas bien.