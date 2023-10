Vigevani, DT del Motagua, revela por qué se va “recaliente” tras el juego: “El empate fue mucho premio para Saprissa”

El entrenador del Motagua, César Vigevani, considera que fue “mucho premio” el empate para Saprissa (2-2) tras haber generado muchas situaciones de gol en el complemento del repechaje de ida.

Ahora el Ciclón, por la regla del gol como visitante, está obligado a ganar o empatar por tres goles o más para así clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf. La cita es el próxim miércoles en Costa Rica.

“Hoy no hay nada para reprochar a los jugadores. Era lo que hablamos en la previa, teníamos que mostrar rebeldía y carácter. Veníamos de un golpe muy duro y demostramos de principio a fin que estamos más vivos que nunca, esa fortaleza en el juego. Me parece que el resultado es mucho premio para lo que hizo Saprissa, sobre todo porque en el segundo tiempo fuimos superiores de prinicipio a fin, generando ocasiones, en el mejor momento nuestro nos hacen un gol, pero el equipo no renunció. Con este carácter, es el inicio del camino para este proceso, así ganaremos más partidos de los que empataremos. El aficionado se puede ir tranquilo porque teníamos a un gran rival y lo superamos. El sabor más amargo es el resultado, hoy demostramos que podemos ir a ganar en Costa Rica”, admitió el estratega argentino en conferencia de prensa.